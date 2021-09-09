Першою у крадіжці Тецуо Урату звинуватила 21-річна студентка, ім'я якої не розголошують. Вона була переконана, що саме він вкрав у неї 6 комплектів білизни у пральні. Тож поліція завітала до чоловіка з обшуком.

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У квартирі Тецуо Урати правоохоронці знайшли величезну кількість жіночої білизни – бюстгальтерів та трусиків. Всього вони нарахували 730 предметів спіднього. Чоловік зізнався у тому, що вкрав усе це – його заарештували. Наразі поліція проводить додаткове розслідування цього інциденту.

Ми вже кілька років не конфісковували таку велику кількість трусів,

– сказав журналістам Abema TV представник поліції Беппу.



У квартирі японця знайшли 730 елементів спіднього / Фото поліції міста Беппу

Крадіжки спідньої білизни в Японії

В останні роки схожі випадки вже були в Японії. Зокрема, у березні 2021 року 30-річного електрика Такахіро Кубо звинуватили у крадіжці 424 елементів жіночої білизни та купальників. 40-річного Тору Адачі, ще одного крадія спіднього, заарештували у 2019 році. У його будинку правоохоронці знайшли понад 1100 елементів жіночої білизни.

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