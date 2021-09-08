Зрештою відчайдуха зупинила поліція при спробі втекти з країни. Яка ж доля лотерейного білета – дізнайтеся далі.

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Викрадення лотерейного квитка

Курйозний інцидент трапився 3 вересня у Неаполі.

Як розповідає 60-річна пані, вона зайшла в тютюновий магазин і купила 2 лотерейні квитки.

Коли на одному з них жінка стерла закриті поля, то зрозуміла, що виграла 500 тисяч євро .

. Не вірячи своєму щастю, вона попросила співробітника магазину перевірити, чи дійсно це так.

Той очевидно теж був шокований, тому передав виграшний квиток чоловіку власниці крамниці , щоб ще раз впевнитись у достовірності.

, щоб ще раз впевнитись у достовірності. Гаетано Скутелларо, так звати головного героя інциденту, зрозумівши, що тримає в руках квиток з джек-потом, просто сів на свій моторолер і втік з ним .

. Жінка відразу викликала поліцію.



Крамниця, де стався інцидент з лотерейним квитком / Фото Ansa

Полювання на лотерейного викрадача

Місцева поліція розпочала полювання на 57-річного Скутелларо. Тим часом італійська податкова служба заморозила весь блок квитків, проданих у тютюновому магазині, щоб чоловік не зміг незаконно забрати виграш.

Через 2 дні після інциденту прикордонна поліція виявила підозрюваного в римському аеропорту Ф'юмічіно, коли той намагався сісти на рейс до Фуертевентури на Канарських островах.



Аеропорт Ф'юмічіно, де затримала тютюнника / Фото Newsflash

Як пише італійське інформагентство Ansa, офіцери не виявили у тютюнника лотерейного квитка. Однак вони повідомили йому підозру у крадіжці і відпустили. Зазначається, оскільки пан Скутелларо раніше ніколи не мав проблем із законом, то він може вільно їхати куди захоче і, теоретично, після повідомлення про крадіжку, все одно міг би залишити країну.

Що з квитком

Після того, як його зупинили в аеропорту, підозрюваний повідомив офіцерам поліції, що виграшний квиток знаходиться у банку в місті Латина. Це приблизно за 2 години їзди від Неаполя. Водночас тютюнник наполягав, що лотерейний білет насправді належить йому, і він навіть відкрив новий банківський рахунок, просячи зарахувати йому приз. А літня жінка просто звела на нього наклеп.

Як повідомив Скутелларо у телефонному коментарі iNews24, квиток він купив напередодні у свого знайомого. Спочатку чоловік нібито думав, що виграв лише 500 євро, тож попросив жінку забрати це для нього, оскільки він більше не ходить у магазин, бо розійшовся з дружиною.



Гаетано Скутелларо / Фото Corriere della Sera

Як пише видання Corriere della Sera, тепер законній власниці тютюнової крамниці доведеться довести, що вона не причетна до крадіжки, щоб не втратити ліцензію на магазин.

А тим часом поліція продовжує розслідування, але лотерейного квитка досі ще так і не знайшла.