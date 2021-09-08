В конце концов проказника остановила полиция при попытке бежать из страны. Какова же судьба лотерейного билета – узнайте дальше.
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Похищение лотерейного билета
- Курьезный инцидент произошел 3 сентября в Неаполе.
- Как рассказывает 60-летняя дама, она зашла в табачный магазин и купила 2 лотерейных билета.
- Когда на одном из них женщина стерла закрытые поля, то поняла, что выиграла 500 тысяч евро.
- Не веря своему счастью, она попросила сотрудника магазина проверить, действительно ли это так.
- Тот очевидно тоже был шокирован, поэтому передал выигрышный билет мужу владелицы магазина, чтобы еще раз убедиться в достоверности.
- Гаэтано Скутелларо, так зовут главного героя инцидента, поняв, что держит в руках билет с джек-потом просто сел на свой мотороллер и убежал с ним.
- Женщина сразу вызвала полицию.
Магазин, где произошел инцидент с лотерейным билетом / Фото Ansa
Охота на лотерейного похитителя
Местная полиция начала охоту на 57-летнего Скутелларо. Тем временем итальянская налоговая служба заморозила весь блок билетов, проданных в табачном магазине, чтобы мужчина не смог незаконно забрать выигрыш.
Через 2 дня после инцидента пограничная полиция обнаружила подозреваемого в римском аэропорту Фьюмичино, когда тот пытался сесть на рейс до Фуэртевентуры на Канарских островах.
Аэропорт Фьюмичино, где задержали табачника / Фото Newsflash
Как пишет итальянское информагентство Ansa, офицеры не обнаружили у табачника лотерейного билета. Однако они сообщили ему подозрение в краже и отпустили. Отмечается, поскольку господин Скутелларо ранее никогда не имел проблем с законом, то он может свободно ехать куда захочет и, теоретически, после сообщения о краже, все равно мог бы оставить страну.
Что с билетом
После того, как его остановили в аэропорту, подозреваемый сообщил офицерам полиции, что выигрышный билет находится у банка в городе Латина. Это примерно в 2 часах езды от Неаполя. В то же время табачник настаивал, что лотерейный билет на самом деле принадлежит ему, и он даже открыл новый банковский счет, прося зачислить ему приз. А пожилая женщина просто оклеветала его.
Как сообщил Скутелларо в телефонном комментарии iNews24, билет он купил накануне у своего знакомого. Сначала мужчина якобы думал, что выиграл только 500 евро, поэтому попросил женщину забрать это для него, поскольку он больше не ходит в магазин, потому что разошелся с женой.
Гаэтано Скутелларо / Фото Corriere della Sera
Как пишет издание Corriere della Sera, теперь законной владелице табачной лавки придется доказать, что она не причастна к краже, чтобы не потерять лицензию на магазин.
А тем временем полиция продолжает расследование, но лотерейного билета до сих пор еще так и не нашла.