В конце концов проказника остановила полиция при попытке бежать из страны. Какова же судьба лотерейного билета – узнайте дальше.

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Похищение лотерейного билета

Курьезный инцидент произошел 3 сентября в Неаполе.

Как рассказывает 60-летняя дама, она зашла в табачный магазин и купила 2 лотерейных билета.

Когда на одном из них женщина стерла закрытые поля, то поняла, что выиграла 500 тысяч евро.

Не веря своему счастью, она попросила сотрудника магазина проверить, действительно ли это так.

Тот очевидно тоже был шокирован, поэтому передал выигрышный билет мужу владелицы магазина , чтобы еще раз убедиться в достоверности.

, чтобы еще раз убедиться в достоверности. Гаэтано Скутелларо, так зовут главного героя инцидента, поняв, что держит в руках билет с джек-потом просто сел на свой мотороллер и убежал с ним .

. Женщина сразу вызвала полицию.

Магазин, где произошел инцидент с лотерейным билетом / Фото Ansa

Охота на лотерейного похитителя

Местная полиция начала охоту на 57-летнего Скутелларо. Тем временем итальянская налоговая служба заморозила весь блок билетов, проданных в табачном магазине, чтобы мужчина не смог незаконно забрать выигрыш.

Через 2 дня после инцидента пограничная полиция обнаружила подозреваемого в римском аэропорту Фьюмичино, когда тот пытался сесть на рейс до Фуэртевентуры на Канарских островах.

Аэропорт Фьюмичино, где задержали табачника / Фото Newsflash

Как пишет итальянское информагентство Ansa, офицеры не обнаружили у табачника лотерейного билета. Однако они сообщили ему подозрение в краже и отпустили. Отмечается, поскольку господин Скутелларо ранее никогда не имел проблем с законом, то он может свободно ехать куда захочет и, теоретически, после сообщения о краже, все равно мог бы оставить страну.

Что с билетом

После того, как его остановили в аэропорту, подозреваемый сообщил офицерам полиции, что выигрышный билет находится у банка в городе Латина. Это примерно в 2 часах езды от Неаполя. В то же время табачник настаивал, что лотерейный билет на самом деле принадлежит ему, и он даже открыл новый банковский счет, прося зачислить ему приз. А пожилая женщина просто оклеветала его.

Как сообщил Скутелларо в телефонном комментарии iNews24, билет он купил накануне у своего знакомого. Сначала мужчина якобы думал, что выиграл только 500 евро, поэтому попросил женщину забрать это для него, поскольку он больше не ходит в магазин, потому что разошелся с женой.

Гаэтано Скутелларо / Фото Corriere della Sera

Как пишет издание Corriere della Sera, теперь законной владелице табачной лавки придется доказать, что она не причастна к краже, чтобы не потерять лицензию на магазин.

А тем временем полиция продолжает расследование, но лотерейного билета до сих пор еще так и не нашла.