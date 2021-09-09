Первой в краже Тэцуо Урату обвинила 21-летняя студентка, имя которой не разглашается. Она была убеждена, что именно он украл у нее 6 комплектов белья в прачечной. Поэтому полиция пришла к мужчине с обыском.

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В квартире Тэцуо Ураты правоохранители нашли огромное количество женского белья – бюстгальтеров и трусиков. Всего они насчитали 730 предметов. Мужчина признался в том, что украл все это, и его арестовали. В настоящее время полиция проводит дополнительное расследование этого инцидента.

Мы уже несколько лет не конфисковывали такое большое количество трусов,

– сказал журналистам Abema TV представитель полиции Беппу.



В квартире японца нашли 730 элементов нижнего белья / Фото полиции города Беппу

Кради нижнего белья в Японии

В последние годы подобные случаи уже бывали в Японии. В частности, в марте 2021 30-летнего электрика Такахиро Кубо обвинили в краже 424 элементов женского белья и купальников. 40-летнего Тору Адачи, еще одного вора белья, арестовали в 2019 году. В его доме правоохранители нашли более 1100 элементов женского белья.

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