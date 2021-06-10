Японець перетворює популярні в інтернеті фотомеми з тваринами на смішні статуетки

Японський художник, відомий під ніком Meetissai, перетворює кумедні фотографії з тваринами на смішні статуетки. Більшість з них ви обов’язково впізнаєте, адже, скоріше за все, бачили їх в інтернеті.

Meetissai обирає тих тварин, які потрапили в об’єктив з дивними чи незграбними позами. В основному він зображає котів, але є також фігурки собак, хом'яків, їжачків тощо. Своїми деталізованими роботами митець ділиться у твітері.

Читайте також Мистецтво і гемблінг: найвідоміші картини, присвячені азартним іграм

Не знайшов оригіналу улюбленого мему

Кумедна творчість Meetissai почалася з пошуків реальної версії улюбленого мему.

Не знайшовши такого, художник вирішив трансформувати фото у скульптурку і таким чином матеріалізувати його.

Мистецький проєкт виявився настільки популярним, що зараз існує ціла колекція смішних мемів тварин, увічнених у 3D-формі.



Кіт ховається від собак / Колаж boredpanda



Кіт у русі / Колаж boredpanda

Як виникло поняття мемів

Як не дивно, але ця популярна форма спілкування насправді сягає своїм корінням в академічні кола. Термін мем ввів біолог Річард Докінз у своїй знаменитій книзі 1976 року "Егоїстичний ген". Його оригінальна ідея була "одиницею культурної передачі чи наслідування", з прикладами, включаючи поняття Бога, жарти, крилаті фрази та модні тенденції.

Як пише The Conversation, саме слово походить від грецького "mimema", що означає наслідуваний, яке Докінз нібито скоротив до римування з геном.



Кіт на двох лапах / Колаж boredpanda



Кіт з маленькою головою / Колаж boredpanda

Першим мемом в інтернеті став побічний смайлик, створений у 1982 році американським інформатиком Скоттом Е. Фолманом. Практику використання знаків пунктуації для демонстрації емоцій швидко підхопили користувачі по всьому світу.



Кіт-ворона / Колаж boredpanda



Єнот стоїть, як людина / Колаж boredpanda

Пізніше, коли меми стали частиною інтернет-культури і навіть впливали на те, як люди спілкувалися між собою, їх почали використовувати для пропаганди певних політичних ідеологій.



Кіт нападає на собаку / Колаж boredpanda



Панда їсть лежачи / Колаж boredpanda

Меми продовжують розвиватися, створюючи підґрунтя для нових творчих засобів спілкування, яким очевидно і скористався скульптор Meetissai.



Дві кінки та їжа / Колаж boredpanda



Зацікавлений кіт / Колаж boredpanda



Кішка посміхається / Колаж boredpanda



Кіт у захисній масці / Колаж boredpanda



Собака відпочиває у незвичній позі / Колаж boredpanda



Кіт і кульбаба / Колаж boredpanda



Собака, який підстрибнув / Колаж boredpanda



Дві кішки / Колаж boredpanda



Кулька-собака / Колаж boredpanda



Собака-сороканіжка / Колаж boredpanda



Собака з двома лапами / Колаж boredpanda



Собака з довгою шиєю / Колаж boredpanda



"Сіамський" собака / Колаж boredpanda