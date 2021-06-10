Японець перетворює популярні в інтернеті фотомеми з тваринами на смішні статуетки

Японський художник, відомий під ніком Meetissai, перетворює кумедні фотографії з тваринами на смішні статуетки. Більшість з них ви обов’язково впізнаєте, адже, скоріше за все, бачили їх в інтернеті.
Meetissai обирає тих тварин, які потрапили в об’єктив з дивними чи незграбними позами. В основному він зображає котів, але є також фігурки собак, хом'яків, їжачків тощо. Своїми деталізованими роботами митець ділиться у твітері.
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Не знайшов оригіналу улюбленого мему
- Кумедна творчість Meetissai почалася з пошуків реальної версії улюбленого мему.
- Не знайшовши такого, художник вирішив трансформувати фото у скульптурку і таким чином матеріалізувати його.
- Мистецький проєкт виявився настільки популярним, що зараз існує ціла колекція смішних мемів тварин, увічнених у 3D-формі.
Кіт ховається від собак / Колаж boredpanda
Як виникло поняття мемів
Як не дивно, але ця популярна форма спілкування насправді сягає своїм корінням в академічні кола. Термін мем ввів біолог Річард Докінз у своїй знаменитій книзі 1976 року "Егоїстичний ген". Його оригінальна ідея була "одиницею культурної передачі чи наслідування", з прикладами, включаючи поняття Бога, жарти, крилаті фрази та модні тенденції.
Як пише The Conversation, саме слово походить від грецького "mimema", що означає наслідуваний, яке Докінз нібито скоротив до римування з геном.
Кіт на двох лапах / Колаж boredpanda
Кіт з маленькою головою / Колаж boredpanda
Першим мемом в інтернеті став побічний смайлик, створений у 1982 році американським інформатиком Скоттом Е. Фолманом. Практику використання знаків пунктуації для демонстрації емоцій швидко підхопили користувачі по всьому світу.
Єнот стоїть, як людина / Колаж boredpanda
Пізніше, коли меми стали частиною інтернет-культури і навіть впливали на те, як люди спілкувалися між собою, їх почали використовувати для пропаганди певних політичних ідеологій.
Кіт нападає на собаку / Колаж boredpanda
Панда їсть лежачи / Колаж boredpanda
Меми продовжують розвиватися, створюючи підґрунтя для нових творчих засобів спілкування, яким очевидно і скористався скульптор Meetissai.
Дві кінки та їжа / Колаж boredpanda
Зацікавлений кіт / Колаж boredpanda
Кішка посміхається / Колаж boredpanda
Кіт у захисній масці / Колаж boredpanda
Собака відпочиває у незвичній позі / Колаж boredpanda
Кіт і кульбаба / Колаж boredpanda
Собака, який підстрибнув / Колаж boredpanda
Кулька-собака / Колаж boredpanda
Собака-сороканіжка / Колаж boredpanda
Собака з двома лапами / Колаж boredpanda
Собака з довгою шиєю / Колаж boredpanda