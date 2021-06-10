Meetissai обирає тих тварин, які потрапили в об’єктив з дивними чи незграбними позами. В основному він зображає котів, але є також фігурки собак, хом'яків, їжачків тощо. Своїми деталізованими роботами митець ділиться у твітері.

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Не знайшов оригіналу улюбленого мему

  • Кумедна творчість Meetissai почалася з пошуків реальної версії улюбленого мему.
  • Не знайшовши такого, художник вирішив трансформувати фото у скульптурку і таким чином матеріалізувати його.
  • Мистецький проєкт виявився настільки популярним, що зараз існує ціла колекція смішних мемів тварин, увічнених у 3D-формі.


Кіт ховається від собак / Колаж boredpanda


Кіт у русі / Колаж boredpanda

Як виникло поняття мемів

Як не дивно, але ця популярна форма спілкування насправді сягає своїм корінням в академічні кола. Термін мем ввів біолог Річард Докінз у своїй знаменитій книзі 1976 року "Егоїстичний ген". Його оригінальна ідея була "одиницею культурної передачі чи наслідування", з прикладами, включаючи поняття Бога, жарти, крилаті фрази та модні тенденції.

Як пише The Conversation, саме слово походить від грецького "mimema", що означає наслідуваний, яке Докінз нібито скоротив до римування з геном.


Кіт на двох лапах / Колаж boredpanda


Кіт з маленькою головою / Колаж boredpanda

Першим мемом в інтернеті став побічний смайлик, створений у 1982 році американським інформатиком Скоттом Е. Фолманом. Практику використання знаків пунктуації для демонстрації емоцій швидко підхопили користувачі по всьому світу.


Кіт-ворона / Колаж boredpanda


Єнот стоїть, як людина / Колаж boredpanda

Пізніше, коли меми стали частиною інтернет-культури і навіть впливали на те, як люди спілкувалися між собою, їх почали використовувати для пропаганди певних політичних ідеологій.


Кіт нападає на собаку / Колаж boredpanda


Панда їсть лежачи / Колаж boredpanda

Меми продовжують розвиватися, створюючи підґрунтя для нових творчих засобів спілкування, яким очевидно і скористався скульптор Meetissai.


Дві кінки та їжа / Колаж boredpanda


Зацікавлений кіт / Колаж boredpanda


Кішка посміхається / Колаж boredpanda


Кіт у захисній масці / Колаж boredpanda


Собака відпочиває у незвичній позі / Колаж boredpanda


Кіт і кульбаба / Колаж boredpanda


Собака, який підстрибнув / Колаж boredpanda


Дві кішки / Колаж boredpanda


Кулька-собака / Колаж boredpanda


Собака-сороканіжка / Колаж boredpanda


Собака з двома лапами / Колаж boredpanda


Собака з довгою шиєю / Колаж boredpanda


"Сіамський" собака / Колаж boredpanda