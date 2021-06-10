Meetissai выбирает тех животных, которые попали в объектив в странных или неуклюжих позах. В основном он изображает кошек, но есть также фигурки собак, хомяков, ежиков и тому подобное. Своими детализированными работами художник делится в твиттере.

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Не нашел оригинала любимого мему

Забавная творчество Meetissai началось с поисков реальной версии любимого мема.

Не найдя такого, художник решил трансформировать фото в скульптурку и таким образом материализовать его.

Художественный проект оказался настолько популярным, что сейчас существует целая коллекция смешных мемов с животными, увековеченных в 3D-форме.



Кот прячется от собак / Коллаж boredpanda



Кот в движении / Коллаж boredpanda

Как возникло понятие мемов

Как ни странно, но эта популярная форма общения на самом деле уходит своими корнями в академические круги. Термин "мем" ввел биолог Ричард Докинз в своей знаменитой книге 1976 "Эгоистичный ген". Его оригинальной идеей было дать определение "единице культурной передачи или подражания", с примерами, включая понятие Бога, шутки, крылатые фразы и модные тенденции.

Как пишет The Conversation, само слово происходит от греческого "mimema", что означает наследуемый, которое Докинз якобы сократил до рифмы с геном.



Кот на двух лапах / Коллаж boredpanda



Кот с маленькой головой / Коллаж boredpanda

Первым мемом в интернете стал боковой смайлик, созданный в 1982 году американским информатики Скоттом Е. Фолмана. Практику использования знаков препинания для демонстрации эмоций быстро подхватили пользователи по всему миру.



Кот-ворона / Коллаж boredpanda



Енот стоит, как человек / Коллаж boredpanda

Позже, когда мемы стали частью интернет-культуры и даже влияли на то, как люди начали общаться между собой, их стали использовать для пропаганды определенных политических идеологий.



Кот нападает на собаку / Коллаж boredpanda



Панда ест лежа / Коллаж boredpanda

Мемы продолжают развиваться, создавая основу для новых творческих средств общения, которым очевидно и воспользовался скульптор Meetissai.



Две кошки и еда / Коллаж boredpanda



Заинтересованный кот / Коллаж boredpanda



Кошка улыбается / Коллаж boredpanda



Кот в защитной маске/ Коллаж boredpanda



Собака отдыхает в необычной позе / Коллаж boredpanda



Кот и одуванчик / Коллаж boredpanda



Подпрыгнувшая собака / Коллаж boredpanda



Две кошки / Коллаж boredpanda



Собака-шар / Коллаж boredpanda



Собака-сороконожка / Коллаж boredpanda



Собака с двумя лапами / Коллаж boredpanda



Собака с длинной шеей / Коллаж boredpanda



"Сиамскай" собака / Коллаж boredpanda