Meetissai выбирает тех животных, которые попали в объектив в странных или неуклюжих позах. В основном он изображает кошек, но есть также фигурки собак, хомяков, ежиков и тому подобное. Своими детализированными работами художник делится в твиттере.

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Не нашел оригинала любимого мему

  • Забавная творчество Meetissai началось с поисков реальной версии любимого мема.
  • Не найдя такого, художник решил трансформировать фото в скульптурку и таким образом материализовать его.
  • Художественный проект оказался настолько популярным, что сейчас существует целая коллекция смешных мемов с животными, увековеченных в 3D-форме.


Кот прячется от собак / Коллаж boredpanda


Кот в движении / Коллаж boredpanda

Как возникло понятие мемов

Как ни странно, но эта популярная форма общения на самом деле уходит своими корнями в академические круги. Термин "мем" ввел биолог Ричард Докинз в своей знаменитой книге 1976 "Эгоистичный ген". Его оригинальной идеей было дать определение "единице культурной передачи или подражания", с примерами, включая понятие Бога, шутки, крылатые фразы и модные тенденции.

Как пишет The Conversation, само слово происходит от греческого "mimema", что означает наследуемый, которое Докинз якобы сократил до рифмы с геном.


Кот на двух лапах / Коллаж boredpanda


Кот с маленькой головой / Коллаж boredpanda

Первым мемом в интернете стал боковой смайлик, созданный в 1982 году американским информатики Скоттом Е. Фолмана. Практику использования знаков препинания для демонстрации эмоций быстро подхватили пользователи по всему миру.


Кот-ворона / Коллаж boredpanda


Енот стоит, как человек / Коллаж boredpanda

Позже, когда мемы стали частью интернет-культуры и даже влияли на то, как люди начали общаться между собой, их стали использовать для пропаганды определенных политических идеологий.


Кот нападает на собаку / Коллаж boredpanda


Панда ест лежа / Коллаж boredpanda

Мемы продолжают развиваться, создавая основу для новых творческих средств общения, которым очевидно и воспользовался скульптор Meetissai.


Две кошки и еда / Коллаж boredpanda


Заинтересованный кот / Коллаж boredpanda


Кошка улыбается / Коллаж boredpanda


Кот в защитной маске/ Коллаж boredpanda


Собака отдыхает в необычной позе / Коллаж boredpanda


Кот и одуванчик / Коллаж boredpanda


Подпрыгнувшая собака  / Коллаж boredpanda


Две кошки / Коллаж boredpanda


Собака-шар / Коллаж boredpanda


Собака-сороконожка / Коллаж boredpanda


Собака с двумя лапами / Коллаж boredpanda


Собака с длинной шеей / Коллаж boredpanda


"Сиамскай" собака / Коллаж boredpanda