Мовиться про острів Сен-Бартелемі. Це райський куточок, куди мільярдери і зірки приїжджають зустрічати Новий рік.

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Попри шалену вартість, британський блогер провів там 3 дні з обмеженим бюджетом. Він забронював "бюджетне" житло, вартістю 320 євро за ніч. Цікаво, що поруч з його тимчасовим помешканням розташований котедж Rockstar в готелі Eden Rock Hotel, який обійдеться в 30 000 євро всього за одну ніч.

Що є на острові

Бен Морріс розповів, що на острові є безліч способів витратити своє багатство.

Там є магазин Prada, Bulgari, Richard Mille,

– зазначив блогер.

На крихітному вулканічному острові проживає менш як 10 000 постійних мешканців, але ця цифра збільшується шляхом більш ніж 70 000 відпочивальників – майже всі з них надбагаті – і ще 130 000 відвідувачів з круїзних лайнерів, які регулярно зупиняються на ідеальному для інстаграму острові.

Секретний курорт мільярдерів: дивіться відео

За словами блогера, витрати починаються вже в аеропорту. Стейк в ресторані обійдеться вам в 70 євро, а чипси – 14 євро. А якщо ви сподівалися знизити витрати, перейшовши на самообслуговування, бутик-супермаркет острова також завдасть суттєвої шкоди вашому гаманцю. Мабуть, найдорожчим товаром, який тут пропонується, є кухонний ніж за ціною 8000 євро.

Я щойно замовив собі американо, але хотів з льодом, який коштує додатково 4 євро. Чому я плачу 4 євро за лід? Я натрапив на агента з нерухомості, і мені довелося перевірити ціни. Квартира з однією спальнею коштує 6000 доларів на тиждень, вілла – 60 000 доларів на тиждень. Я чудово провів час на Сен-Бартсі, це прекрасний острів. Однак я, мабуть, не повернуся, поки не стану мільйонером,

– сказав блогер.

Раніше ми писали про милий будиночок у протоці Менай, що відокремлює острів Англсі від Уельсу. Однак, попри його чарівний вигляд і надзвичайну природу навкруги, ніхто не хоче у ньому жити.

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