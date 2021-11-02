Батькові двох синів Дома та Ала Томові Кьортісу також нерідко доводилося розшифровувати творіння своїх дітей. Саме це надихнуло чоловіка розпочати проєкт "Речі, які я намалював", у якому він показує, як у реальному світі виглядало б те, що намалювали його сини. Оскільки хлопчики найбільше любили зображати тварин, інстаграм проєкту заполонили візуалізації дуже дивних, смішних, а іноді й відверто моторошних звірів.

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