Отцу двух сыновей Дома и Ала Тому Кертису также нередко приходилось расшифровывать творения своих детей. Именно это вдохновило мужчину начать проект "Вещи, которые я нарисовал", в котором он показывает, как в реальном мире выглядело бы то, что нарисовали его сыновья. Поскольку мальчики больше всего любили изображать животных, инстаграм проекта заполонили визуализации очень странных, смешных, а иногда и откровенно жутких зверей.

Это интересно Не просто косплей: девушка перевоплощается в популярных героев с помощью макияжа

#1

#2

#3

#4

#5

#6

#7

#8

#9

#10

Впечатляет Пчелиный арт: художница создает замечательные картины вместе с насекомыми

#11

#12

#13

#14

#15

#16

#17

#18

#19

#20