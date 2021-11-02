Отцу двух сыновей Дома и Ала Тому Кертису также нередко приходилось расшифровывать творения своих детей. Именно это вдохновило мужчину начать проект "Вещи, которые я нарисовал", в котором он показывает, как в реальном мире выглядело бы то, что нарисовали его сыновья. Поскольку мальчики больше всего любили изображать животных, инстаграм проекта заполонили визуализации очень странных, смешных, а иногда и откровенно жутких зверей.
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