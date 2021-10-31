36-летняя Анна Данфорд из Плимута, Британия – счастливая владелица двух сибирских хаски по прозвищу Мишка и Балу. Последние два года ей все труднее было содержать в чистоте стеклянные двери – они постоянно были в разводах, и она понятия не имела, почему.

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Пока однажды она не попросила свою маму присмотреть за собаками. Женщина готовила им еду на кухне и, чтобы псы не набросились на нее с кормом, она закрыла собак в соседней комнате, разделенной дверью со стеклянными окнами. Именно в этот момент все стало понятным – тайна грязных окон была разгадана. Когда вкусности были в мисках, мама Анны увидела, как песики выстроились в очередь перед дверью, а двухлетний Балу начал облизывать стекла в дверях.

Теперь это новая фишка Бала. Теперь он каждый раз облизывает стекло, когда видит, что что-то происходит, и хочет войти, но его не пускают в комнату. Это всегда радует наших гостей, которые в последнее время часто приходят в гости уже ради него. Он тот еще персонаж. Будь он человеком, он бы точно звезд с неба не хватал,

– рассказала Анна Данфорд.



Хаски может сидеть и лизать дверь весь день / Фото Plymouth Live

Двухлетний Балу постоянно облизывает стекла в ожидании вкусностей / Фото Plymouth Live

Стеклянные двери на кухню очень быстро становятся грязными / Фото Plymouth Live



Собачки в ожидании еды / Фото Plymouth Live

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