Ава Рот з Торонто створює акуратні витвори, які оздоблюють бджоли.

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Жінка працює у техніці енкаустики – мисткиня надихається давньогрецькою культурою та дуже любить бджіл.

Що таке енкаустика Ця Ця техніка малювання використовує віск замість фарб. Раніше енкаустика була поширена для малювання давньогрецьких портретів та образів, проте згодом віск витіснили олійні фарби. Після XIV століття художники намагались знову популяризувати енкаустику, проте таке малювання не змогло знову закріпитися в мистецьких колах.

Жінка поєднує рукотворні вироби та бджолині соти / Фото з інстаграму Ави Рот

Як мисткиня співпрацює з бджолами

Художниця зшиває кілька аркушів японського паперу з ескізами. Потім Рот додає до композиції різноманітні предмети – палички, віск, листя, кварц чи нитки.

Після того, як мисткиня закінчить свою частину роботи, вона передає своє творіння колонії бджіл, які швидко оздоблюють картину Рот за допомогою воскових сот.

Кожна картина потребує певної межі, за яку бджолам краще не заходити, тому я почала використовувати кленові рамки. Вони дозволили мені експериментувати з формами та розмірами,

– розповіла художниця.

Бджоли доповнюють твори мисткині / Колаж 24 каналу з фото з інстаграму Ави Рот

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Мисткиня додала, що ці рамки також використовуються для імітації вуликів.

Цей проєкт присвячений дослідженню способів, як люди можуть взаємодіяти з природним середовищем сьогодні. Також мистецтво передбачає пошук способів зробити щось прекрасне в конкретних місці та часі,

– зазначила Рот.

Жінка впевнена, що її творчість може спонукати людство до захисту бджіл та порятунку їх в умовах кліматичної кризи.

Картини жінки імітують вулики / Колаж 24 каналу з фото з інстаграму Ави Рот