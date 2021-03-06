Якби Губка Боб та його друзі були людьми: кумедні ілюстрації

Художник Раян Альтунджі пофантазував, як би виглядали герої одного з його улюблених мультсеріалів, якби були людьми. Він створив серію ілюстрації, в якій хуманізував Губку Боба, Патріка, Сенді та інших персонажів кумедного мультика про життя у підводному світі.

Ідея перетворити морських жителів у людей з'явилася у Раяна Альтунджі, коли він вкотре переглянув мультсеріал про Губку Боба. Він вирішив, що було б цікаво, якби режисери створили спеціальний епізод, у якому б зіграли людські персонажі. Пропонуємо переглянути ці кумедні ілюстрації, та дізнатися, який вигляд мали б улюблені герої.

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Я виріс, спостерігаючи за Губкою Бобом, і він вплинув на мене в багатьох речах. Але головним чином цей мультик допоміг мені розвинути художній стиль,

– розповів художник.

Губка Боб

Патрік

Сенді

Сквідвард

Містер Крабс

Планктон

Перл Крабс

Місіс Пафф

Ларі

А Гері став би котом