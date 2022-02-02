Яка іронія: 10 фото, які доводять, що у всесвіту справді є почуття гумору
2 лютого 2022 , 23:54Читать новость на русском
Джерело:Reddit
Часом ми зіштовхуємося з настільки іронічними збігами обставин, що мимоволі виникає питання, чи справді це було випадковістю. Більше схоже на те, що це всесвіт жартує над нами.
Звісно, не можна стверджувати, що такі ситуації – це робота вищих сил, однак по-іншому їх пояснити важко. Розваги 24 підготували курйозну добірку подібних збігів, які розсмішили соцмережі.
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"Це була книга "Дресирування собак для чайників""
Фото Reddit / tatom
"Написи на футболках – "Будь іншим""
Фото Reddit / yaketysack
"Світ вікон"
Фото Reddit / Dwightshruteisanignorantlut
"Яка іронія. Диск 50 Cent тепер коштує 50 центів"
Фото Reddit / veeduber
"Здається, я роблю щось не так"
Фото Reddit
"І що тепер робити?"
Фото Reddit
"Ефект доміно з мопедами Domino's"
Фото Reddit
"Ручка зламалася"
Фото Reddit / Simpsii
"Спрей проти гризіння"
Фото Reddit
"Назад у школу"
Фото Reddit / GreyFoxNinjaFan