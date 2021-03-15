Як з'явилися найпопулярніші азартні ігри: історії виникнення

Азартні ігри, безсумнівно, є однією з найпопулярніших розваг у всьому світі. Така тенденція простежується багато століть поспіль. За цей час ігри встигли майже докорінно змінитися, і сьогодні ми знаємо їх зовсім не такими, якими вони були на початку своєї історії.

Розваги 24 за підтримки Cosmolot розповідають, як саме з'явилися ігри, у які зараз грають мільйони людей, і що саме посприяло їхній популярності.

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Покер

Історія виникнення покеру неоднозначна, і досі достеменно невідомо, коли саме ця гра з'явилася, і хто її вигадав.

Існує версія, що назва гри походить від німецького слова pochen, що перекладається як "стукати". Вважають, що покер зародився у Європі у 15 столітті, але його правила були іншими, і досить часто змінювалися. Тоді гравці використовували карти, схожі на сучасні, аби скласти комбінації з 3-ох карт.



Історія покеру / Фото Unsplash

У той самий час у Персії була популярною гра під назвою As-nas, яка найбільше нагадує знайомий нам покер. У неї грали за допомогою колоди з 20 чи 25 карт. Вони були дуже схожими на сучасні, за винятком відсутності нумерованих карт. У колодах були лише тузи, королі, дами та валети. Гравці As-nas отримували по 5 карт і намагалися скласти з них комбінації з максимальною кількістю карт однакового номіналу.

Техаський холдем – найпопулярніший вид покеру на сьогодні, з'явився в Техасі на початку 20 століття. З того часу покер у США почав розвиватися та швидко став найбільш розповсюдженою грою.

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Рулетка

Створення прототипу сучасної рулетки приписують винахіднику Блезу Паскалю. Він працював над створенням вічного двигуна і для цього представив примітивну форму рулетки – колесо з кулькою, що оберталася в ньому.



Коли винайшли рулетку / Фото Pixabay

Одна із перших згадок про рулетку як гру датується 1716 роком. У неї начебто грали у паризькому готелі Hotel de Soissons. Колесо крутили вручну, а гравці робили ставки на те, у який сектор впаде кинута кулька. У більш-менш сучасну рулетку почали грати в 1790-х роках, також у Парижі. Опис гри привів французький письменник Жак Лабле у своєму романі "Рулетка або історія гравця" 1801 року.

Надзвичайної популярності рулетка набула після відкриття першого казино в Монако у 1860 році. У той самий час гра з'явилася та почала розповсюджуватися у США, де її правила дещо переробили. Саме тоді з'явилося розмежування рулетки на європейську та американську, але у будь-якій варіації вона незмінно була і залишається однією з найулюбленіших розваг у казино.

Блекджек



Як з'явився блекджек / Фото Freepik

Блекджек – це ще одна гра, час появи якої невідомий. Її попередником вважають гру Vingt-Un іспанського походження, яку описав в одній зі своїх новел автор "Дон Кіхота" Мігель де Сервантес. Її герої грали у гру, метою якої було зібрати 21 очко. Новела Rinconete y Cortadillo була написана у 1601 році.

Наступна згадка про Vingt-Un зустрічається у Франції у 1768 році, а перші описані правила гри з'явилися у Великій Британії на початку 19 століття. Приблизно у 1899 році англійський варіант Vingt-Un у США перейменували на блекджек, а правила гри набули сучасного вигляду.

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Лотерея Кено

Кено – одна із найстаріших лотерей у світі, яка не втрачає своєї популярності. Кожен гравець має квиток, на якому повинен закреслити до 20 чисел. Потім за допомогою 80 пронумерованих кульок, обирають виграшні числа. Чим більше значень зійдеться, тим більше виграє учасник лотереї.



Походження Кено / Фото з вікіпедії

Вона була відомою ще за часів Древнього Китаю. Вважається, що імператор Чун Люн вигадав лотерею, щоб наповнити державну скарбницю, яка пустувала після затяжних воєн. Гра стала настільки популярною, що забезпечила величезні грошові надходження до бюджету, які допомогли імператору зібрати армію та перемогти у війні. Згодом, на кошти, зароблені у цій лотереї, побудували Велику Китайську стіну.

У 1840-х роках лотерея з'явилася у США завдяки переселенцям із Китаю. Спершу вони грали у неї лише між собою, але з часом вона розповсюдилася і стала популярною під назвою "Китайська лотерея". Пізніше її перейменували на "Кено".

Гральні автомати

Прототип сучасного грального автомата винайшли у 1891 році у Брукліні. Ця спроба була вдалою, і такі слот-машини почали купувати власники пабів та барів, аби поставити у себе в закладі. Замість картинок-символів у ньому були карти, які для виграшу мали скластися у покерну комбінацію. Гроші цей пристрій не видавав. За перемогу можна було отримати безкоштовний напій, закуску чи цигарки.

Кілька років потому з'явився ще один ігровий автомат під назвою Liberty Bell. У ньому можна було грати на гроші. Вкинувши в автомат 5-центову монету та зібравши вдалу комбінацію символів, можна було заробити до 50 центів.



Як розвивалися гральні автомати / Фото Pexels

На початку 20 століття гральні автомати заборонили. Тоді стали популярними "фруктові машини", за перемогу в яких гравці отримували жуйки та цукерки.

Згодом заборону скасували, а у 1964 році з'явився перший електромеханічний гральний автомат під назвою Money Honey. З того часу слот-машини постійно вдосконалювали – у 1976 році випустили перший відеослот, а вже у 1990-х роках з'явилися і почали набувати популярності онлайн-слоти.

Детальніше про це Еволюція гральних автоматів: як з'явилися та розвивалися слот-машини

До 21 століття азартні ігри розвинулися настільки, що грати можна будь-де і будь-коли за допомогою гаджетів.