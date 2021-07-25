У Google Chrome з'явилася прихована гра, присвячена Олімпіаді: як її знайти

Спеціально до Олімпійських ігор-2020 розробники Google дещо видозмінили приховану гру Dinosaur Game, в яку може зіграти кожен користувач браузера Chrome. Зараз динозаврик має унікальну можливість взяти участь в Олімпійських змаганнях.

Dinosaur Game – браузерна гра, доступна у Google Chrome з 2014 року. У стандартній версії динозавр проходить своєрідну смугу перешкод, перестрибуючи через кактуси та ухиляючись від птахів. Проте зараз користувачі можуть перенести його на Олімпійські ігри-2020.

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Як увімкнути Dinosaur Game, присвячену Олімпіаді

Насамперед необхідно відкрити стандартну версію гру, ввівши в адресний рядок текст chrome://dino. Це можна зробити навіть без доступу до інтернету в комп'ютерній та мобільній версії браузера Google Chrome. Після цього з'явиться стартовий екран гри.



Початок гри / Скриншот

Щоб почати гру, потрібно натиснути пробіл у комп'ютерній версії чи натиснути на динозавра в мобільній. Коли динозавр побіжить, необхідно буде перестрибнути кілька кактусів за допомогою пробілу. Але коли на екрані з'явиться олімпійський факел, перестрибувати його не потрібно – треба бігти прямо на нього.



Щоб опинитися на Олімпійських іграх потрібно зіткнутися з факелом / Скриншот

Динозавр одразу ж перенесеться на Олімпійські змагання. Вид спорту обирається випадковим чином. Це може бути плавання, верхова їзда, серфінг та інше. Механіка гри при цьому не змінюється – динозаврові так само потрібно стрибати та пригинатися, аби оминути перешкоди.



Різні види спорту в Dinosaur Game / Скриншоти

Після зіткнення з перешкодою продовжиться те саме випробування. Аби змінити вид спорту потрібно оновити сторінку або ще раз ввести chrome://dino у адресний рядок та знову зіткнутися з факелом.

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