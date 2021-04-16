Як змінилася планета за 37 років: Google Earth представив функцію таймлапсу – захопливі відео

Компанія Google представила найбільше оновлення свого сервісу Google Earth з 2017 року – функцію таймлапсу. Вона пропонує користувачам подивитися, як змінювалося будь-яке місце на планеті Земля з 1984 по 2020 рік.

За останні півстоліття наша планета зазнала дивовижних трансформацій, які продовжуються з неймовірною швидкістю. Зміна клімату та розбудова міст відбувається щодня, саме тому ми цього не помічаємо. Але, якщо подивитися на ці та інші процеси у розрізі кількох десятиліть – зміни вражають.

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Як працює функція таймлапсу в Google Earth

Аби представити світу нову функцію, розробники компанії Google об'єднали 24 мільйони супутникових знімків. Завдяки цьому можна подивитися, як змінилося будь-яке місце на Землі з 1984 року.

Щоб увімкнути таймлапс, потрібно перейти за посиланням або зайти на сторінку чи додаток Google Earth, натиснути на іконку штурвалу та увімкнути функцію Timelaps in Google Earth. У полі пошуку можна ввести конкретну локацію та обрати потрібний рік або ж поспостерігати за загальними змінами на планеті.



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Крім того, Google записала 800 таймлапс-роликів, які показують глобальні зміни за 37 років у різних місцях планети. Пропонуємо вам переглянути деякі з них.

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