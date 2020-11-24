Більшість методик, викладених у цих книжках, можуть скидатися на казку, хоч насправді усі вони реальні.

Розваги 24 пропонують добірку книг, автори яких закликають до одного: зробити щось власноруч. І тоді життя, як за помахом чарівної палички, обов’язково зміниться на краще.

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"Посібник The Financial Times зі стратегії для соціальних медіа", Мартін Томас

(Х.: Фабула, 2020)

У цій книжці автор приділив значну увагу стратегічному мисленню та плануванню, але також намагався дати практичні поради щодо того, як максимально використовувати соціальні медіа та уникнути підводних каменів. Наприклад, як вирішити, чи створювати додаткові облікові записи в соціальних медіа? Як збільшити кількість підписників на власних каналах? Як розвивати процес управління бесідою? Як зменшити негативний вплив скарги клієнта? Як уникнути проблем із регуляторними органами? Як не стати жертвою кібершахрайства?

Тож ця книжка продемонструє, як, застосовуючи більш стратегічний підхід до використання соціальних медіа, ви зможете забезпечувати кращі результати, реалізовувати ефективніші кампанії, створювати цінніші мережі, збирати кращу інформацію про бізнес-середовище, підвищувати лояльність клієнтів та трансформувати свою корпоративну культуру і водночас управляти ризиками, що виникають перед вами та вашою організацією.

"Станьте щасливими за 21 день", Луїза Хей

(Х.: Клуб Сімейного Дозвілля, 2020)

Попри те, що практична методика у цій корисній книжці нагадує казку про чарівне дзеркальце, власниця якого щоразу питалася, чи саме вона найпрекрасніша у світі, усе викладене авторкою – зовсім не казка, а справжня реальність. Яка, додамо, настає для кожного, хто навчиться працювати з люстерком. Тобто протягом трьох тижнів, як обіцяють нам, ми зможемо дізнатися, як змінити своє життя, просто дивлячись у дзеркало.

Робота з дзеркалом, коли ви зазираєте собі глибоко в очі, повторюючи афірмації, – це найефективніший із винайдених мною способів навчитися любити себе й бачити світ як безпечне місце, сповнене любові

Також у книзі можна дізнатися, як переробити гнів та відпустити, перш ніж він змусить вас захворіти; як сила гарного настрою може змінити все на краще; як приділяти собі більше часу та підбадьорювати себе на цьому шляху; як пробачити собі й тим, хто вас образив, та підняти цим своє серце на новий рівень любові до себе; як відпустити старе кохання, зцілити розбиті стосунки та шукати нову любов; як перестати відчувати сильні стреси.

Можливо, вам цікаво, чому програма триває саме 21 день? Чи вийде у вас повністю змінити своє життя всього лише за три тижні? Либонь, не повністю, але ви можете по­сіяти зерна змін. Коли ви й далі працювати­мете з дзеркалом, із цих зерен проростуть нові здорові звички мислення, які відчинять двері до радісного й повноцінного життя. Тож починаймо!

"Неймовірний проект. Дружба, що трансформувала наше уявлення про людську свідомість", Майкл Льюїс

(К.: КМ-Букс, 2020)

У 1960-х роках двоє молодих ізраїльських вчених розпочали серію експериментів, результати яких перевернули уявлення науки про раціональність людини і її розуму. Такі, здавалося б, різні за зовнішністю, темпераментом, уподобаннями Амос Тверські та Даніел Канеман співпрацювали настільки тісно, що й самі не могли визначити, хто з них більшою мірою генерував ідеї, а хто відшліфовував і реалізував їх на практиці. Науковці по праву належать до когорти засновників так званої поведінкової економіки – теорії, що змінила ставлення до впливу психологічних факторів на ухвалення рішень в усіх сферах людської діяльності.

Автор розповідає, як складалися стосунки та співпраця геніальних вчених, популярно викладає суть розробленої ними теорії. Майкл Льюїс – автор низки бестселерів, зокрема книги «Людина, що змінила все», за якою було знято однойменний фільм із Бредом Піттом у головній ролі.

"Бути окей. Що важливо знати про психічне здоров’я", Дарка Озерна

(К.: Yakaboo Publishing, 2020)

Сьогодні усім нам важливо "бути окей", як недаремно вважають у цій книжці. Адже від психічного здоров’я залежить наш фізичний стан, здатність про себе подбати, бути успішними у своїй професії та задоволеність життям загалом. Про психічне здоров’я в Україні досі говорити соромно, думати лячно, звернутися до лікаря дорого – і не відомо навіть, як його знайти. Тож у цій книжці ми знайдемо не лише базову інформацію про психічне здоров’я із посиланнями на медичні протоколи, але й певну систему орієнтирів.

Авторка орієнтується на український контекст: що у нас про що кажуть, які існують стереотипи, які виникають проблеми, що їх спричиняє та які їхні можливі наслідки. У першій частині зібрана загальна інформація про психічний стан людини, його зв’язок із фізичним станом, а також описані принципи роботи мозку і прояви емоцій. У другій – розглянуто найпоширеніші психічні розлади. Завершується книжка розглядом історичної травми як чинника, що впливає на колективне психічне здоров’я.

"50 кроків до роботи. Путівник для тих, хто хоче працевлаштуватися", Станіслава Стефановська

(К.: АДЕФ-Україна, 2020)

Як відомо, тема професійної реалізації людини в соціумі завжди була і залишається актуальною. Змінюються епохи, культури, професії, але бажання людини стати кимось саме у трудовій сфері, бути майстром своєї справи і здобути визнання – практично незмінне. Досвід перебування в професійних просторах дає можливість для розвитку і самореалізації потенціалу людини.

У цій книзі-путівнику описані 50 кроків, які планомірно готують людину до досягнення її мети – працевлаштування. Читач разом з автором буде задаватися питаннями, шукати відповіді на них та формувати власне більш цілісне уявлення про себе як про професіонала. Що, разом із правильним позиціюванням і підготовленістю, і є запорукою успішного працевлаштування. Книга призначена для широкого кола читачів, які хочуть створити або оновити своє резюме, знайти роботу для душі та з задоволенням пройти випробувальний термін, по-справжньому ставши частиною нової компанії.