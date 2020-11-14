Серед цих книжок – альтернативна історія і правдива біографія, погляд у майбутнє і казковий бестселер. Але об’єднує їх одне – фантастична професійність, з якою вони створені.

Розваги 24 склали добірку цікавих книг, що дарують насолоду від читання.

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"Собор. Киевский перекресток Вильгельма Котарбинского", Валентин Бадрак

(К.: Брайт Букс, 2020)

Книга "Собор. Киевский перекресток..." / Фото Брайт Букс

За сюжетним психологізмом ця проза нагадує Достоєвського, за стилістичним новаторством – Винниченка, а епічний розмах і містика подій відсилає до "київського" Булгакова: "Был разгар буйной украинской весны 1887 года, когда ахающий, выдувающий из себя снопы черного дыма паровоз с тяжелым металлическим скрежетом остановился, возвестив прибытие в Киев – главный город Юго-Западного края Российской империи".

Отже, це історія польського живописця, який понад тридцять років прожив у Києві, вісім з яких присвятив розпису Володимирського собору. Вона оповита флером тогочасних таємниць, загадок, романтичних пригод і гострого філософського погляду на суть речей у тогочасній імперській дійсності.

Очима Котарбінського ми бачимо і творчу атмосферу того часу, і дізнаємося про життя колег-художників: Михайла Врубеля, Віктора Васнєцова, Михайла Нестерова, Павла Свєдомського та інших. Також оцінюємо унікальну роль керівника розписом собору видатного Адріана Прахова і його дружини Емілії, в яку були закохані й портрети якої писали кращі митці тієї епохи.

– Да, и это, конечно, не все, – тон Павла стал поистине заговорщицким. – Есть и более интересное, тонкое. Известно, что Прахов весьма холодно относится к возможности участия в росписи стен молодого, бесспорно, очень талантливого Врубеля, заметно отличившегося при розписи Софийского и Кирилловского храмов. Поговаривают, что тот вполне мог бы дополнить и даже превзойти Васнецова, но… Котарбинский вопросительно вскинул брови. – Но молодой живописец слишком темпераментен и… м-м-м… не воздержен. Он уж слишком настойчиво стал проявлять интерес к жене нашого уважаемого профессора. И за это был, м-м… оттиснут от проекта.

"Пауль Целан. Біографія юності поета", Ізраель Халфен

(Чернівці: Книги – ХХІ, 2020)

Обкладинка книги "Пауль Целан..." / Фото Видавництво 21

Найбільша цінність цієї біографії видатного австрійського поета ХХ століття, перекладеної Петром Рихлом, полягає в її строго документальному характері. Жодної вигадки чи припущення, але все одно сприймається, як фантастика.

Кожна подія, кожна деталь спираються тут на спогади, рефлексії, "вузлики" пам’яті людей з близького оточення молодого Целана. Це підвищує автентичність цього життєпису, робить його надійним джерелом свідчень про поета, зразком наукової сумлінності та історичної достовірності.

Понад 50 осіб із кола поета – родичі, друзі, шкільні й студентські товариші, кохані подруги – були об’єктами опитувань автора. До появи цієї книги дослідники творчості Целана змушені були задовольнятися тільки "сухим каркасом відомих біографічних дат". Завдяки зусиллям Ізраеля Халфена молоді роки поета постають у всій своїй пластичності, барвах і повноті, й віднині перед українським читачем широко відкриваються двері до Целанового світу.

"Диктатор", Сергій Постоловський

(Х.: Фоліо, 2020)

Обкладинка книги "Диктатор" / Фото Фоліо

За ритмом, пафосом і поважністю оповіді стиль роману іноді нагадує «Осінь патріарха» Маркеса. Натомість за психологічною напругою – «Хрещеного батька» П’юзо. Ким же насправді був цей титан, про якого з кінця його життя починає розповідати найближчий соратник, дід головного героя?

Дід дивиться на велике фото у старій коричневій рамці. На ньому чоловіки і дві жінки. Загалом їх п’ятнадцять. Посередині він – той, кого моя Батьківщина називала Диктатором. На момент моєї розповіді з них живим залишається тільки мій дід. Усі інші вже давно перетворилися на прах, що наповнював собою нашу новітню історію.

Інтриги додає й те, що «те кляте фото було зроблено влітку 2021 року, а саме 21 червня, в день найкоротшої ночі та їхньої тріумфальної перемоги». Передує цьому не менш строкатий американсько-російський калейдоскоп подій та імен в дусі чи то бондіани, а чи "Капрічос" Гойї. У ньому – історія двох спецагентів і правда про вбивства у Беслані та на Майдані, Афганістан і Сербія, Крим і Одеса, "ДНР" і "ЛНР".

Утім, що ж сталося, або мало статися того дня у нашій чи то дійсності, а чи альтернативній реальності, яку описує у своєму романі автор – дізнаємося, лише діставшись фіналу цієї неймовірної історії. Вона триває до 2086 року, а, отже, маємо змогу зазирнути у наше фантастичне майбутнє. Чи не таке вже й фантастичне?

"Акордеон: Майже роман", Микола Жулинський

(Л.: Піраміда, 2020)

Книга "Акордеон..." / Фото Піраміда

За сюжетом цього "майже роману", як назвав його автор, батько головного героя мріє про акордеон, щоб заспівати свої псалми під власний акомпанемент, хоча геть не вміє грати. Та на допомогу йому приходить... сам акордеон.

Насправді цей містичний роман – від лауреата Шевченківської премії, автора Книги року – 2017 "Моя друга світова", відомого письменника й літературознавця, директора Інституту літератури НАНУ, академіка Миколи Жулинського.

– Шо Вам, тату, привезти з України? – Шо-шо... Куряче капшо. Нічого. Мішок гречаної вовни. З неї добрий борщ виходить. Шо там у вас є? Ви – злидні, комуністи все забрали, нічого у вас там нема. – Та все-таки кажіть. Щось привезу, але що? – Привези мені акардіона. Буду грати і співати. Я – вєсьолий челавєк. Поняв?

Тож мова у романі про те, як фантастичним і містичним чином поріднилися американський батько автора з акордеоном, привезеним з України – не вміючи грати, лише відчуваючи серцем головну мелодію свого життя.

"Фантастичні звірі. Злочини Ґріндельвальда. Оригінальний сценарій", Джоан Ролінґ

(К.: А-ба-ба-га-ла-ма-га, 2020)

Книга "Фантастичні звірі..." / Фото А-ба-ба-га-ла-ма-га

Ця книжка – це другий сценарій п’ятисерійного фільму, задуманого авторкою світових книжкових бестселерів про Гаррі Поттера, на основі якого було знято успішний фільм з володарем премії "Оскар" Едді Редмейном у ролі магізоолога Ньюта Скамандера.

Дія фільму відбувається в 1927 році, через декілька місяців після того, як Ньют Скамандер допоміг викрити й полонити сумнозвісного темного чаклуна Ґеллерта Ґріндельвальда. Переносячи глядача з Нью-Йорка до Лондона й Парижа, ця історія, сповнена таємниць і чарів, відкриває нову дивовижну сторінку подій у чаклунському світі.