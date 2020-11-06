Крім гарного настрою, книжки у цій добірці дарують також новий погляд на довколишній світ. Вони не лише розвивають творчу увагу, але й допомагають змінити ставлення до проблем, навчитися мислити пластично, завжди бути в тонусі, мотивувати себе та інших на добрі вчинки.

Добірку цікавих книг, які не лише розважать, а й стануть джерелом натхнення, представляють Розваги 24.

Цікаве дозвілля: Як грати в найпопулярнішу настолку "Монополію"

"Шалені задуми. Як розвивати божевільні ідеї, що вирішують хід воєн, зцілюють хвороби та перетворюють цілі галузі", Сафі Бакал

(Х.: Фабула, 2020)

Книга "Шалені задуми. Як розвивати божевільні ідеї..." / Фото picuki

На початку цієї книжки нам недаремно роз'яснюють різницю між високим і шаленим задумом. Високий задум – це амбітна мета, досягнення якої вимагає чималих затрат і яка матиме велике значення після здійснення. Натомість шалений задум – це відкинутий проєкт, який усі вважають неможливим, бо його автор трохи несповна розуму. Таким чином, автор розкриває нам дивовижний новий підхід до сприйняття групової поведінки, який піддає сумнівам усі наші попередні уявлення щодо розвитку радикальних проривів у науці й промисловості.

Ви дізнаєтеся, чому хороші команди часом вбивають прекрасні ідеї, чому в критично важливих ситуаціях колективний розум перетворюється на колективну тиранію, – обіцяє автор. – Разом із тим, ви дізнаєтеся, як кури змогли врятувати мільйони людських життів, що спільного у Джеймса Бонда із препаратом "Ліпітор", а також звідки Ісаак Ньютон та Стів Джобс брали свої ідеї.

Тож, використовуючи приклади, що варіюються від поширення лісових пожеж до полювання на терористів у соцмережах, та принагідно розповідаючи історії про злодіїв, геніїв та королів, нам демонструють, як саме нова наукова сфера може допомогти розуміти причини поведінки компаній та занепаду імперій.

"Визначні роки. Від 20 до 30. Вмикай на повну та досягай максимуму", Мег Джей

(Х.: Клуб Сімейного Дозвілля, 2020)

"Книга "Визначні роки. Від 20 до 30..." / Фото Yakaboo

У цій книжці нам нагадують про міф, за яким юнакам і дівчатам, яким минуло двадцять, бракує тямущості, щоб цікавитись інформацією, здатною змінити життя. І міф про те, буцімто тридцять – це нові двадцять і зробити щось у пізнішому віці означає зробити це краще.

Натомість авторка наводить факт, що 80% доленосних подій відбуваються в житті людини до 35 років.

Дві третини зростання рівня зарплатні припадає на перші десять років кар’єри. До тридцяти років понад половина людей одружуються, зустрічаються або живуть разом із майбутніми чоловіками чи дружинами. Характер найістотніше змінюється в період від двадцяти до тридцяти років – не до і не після. До тридцяти років мозок людини завершує свій розвиток. І що тепер робити з цією інформацією? Саме час дізнатися, як не змарнувати можливості "вирішального десятиріччя"!

"Психокібернетика", Максвелл Мольц

(К.: Book Chef, 2020)

У назві цієї книжки – термін, придуманий її автором, знаменитим американським вченим і пластичним хірургом. Так він називає підхід до перепрограмування свого життя за допомогою роботи з образом Я. Тобто поданням людини про самого себе – своїх здібностях, характері, здоров'я і зовнішності. Авторові не раз траплялися пацієнти, які навіть після вдалої операції продовжували вважати себе потворними. Це відчуття сиділо глибоко всередині і не давало їм вести повноцінне життя.

При цьому негативне бачення себе було властиво не тільки клієнтам клінік пластичної хірургії. Мільйони людей ледь животіють, тікаючи від кохання, зазнають невдачі за невдачею тільки тому, що це має на увазі їх образ Я. Тож ця книжка – керівництво з корекції уявлень про себе. За минулі роки вона зазнала не менш ніж сотню перевидань і була продана загальним тиражем 30 мільйонів примірників.

"Гнучкість. Пластичне мислення в епоху змін", Леонард Млодінов

(К.: КМ-Букс, 2019)

Книжка "Гнучкість..." / Фото Книжковий ЛЕВ

Ця книжка буде до смаку кожному, хто цікавиться принципами функціонування людського розуму. Автор – американський фізик, який спеціалізується на квантовій теорії та теорії хаосу – цілком доступно пояснює суть та значення таких речей, як нестримна цікавість людини до всього нового та відкриттів, узагальнює величезний науковий доробок, що стосується механізмів нашого мислення.

Особливу увагу він приділяє поняттю "гнучке мислення": розкриває його зміст, наводить чимало прикладів блискучої результативності цього типу мислення, а також пропонує кілька вправ, що допоможуть читачам попрацювати над його вдосконаленням. Гнучке мислення притаманне виключно людині, і чим ефективніше воно у вас працює, тим більшою мірою ви є людиною. А першим кроком на шляху до розвитку гнучкого мислення може стати власне прочитання цієї книги.

"Обирай себе. Як подолати страх та сумніви на шляху до повноцінного життя", Ембер Рей

(Х.: Клуб Сімейного Дозвілля, 2020)

Книжка "Обирай себе..." / Фото КСД

Ситуації, змальовані у цій книжці, знайомі, мабуть, багатьом. Що про мене подумають інші, коли я пофарбую волосся в цей колір? Чи сподобається батькам моє нове захоплення музикою? А чи варто мені змінити цю роботу? Може, усе це неправильно? Тож нам пропонують сказати усьому цьому "досить". Час обирати себе.

Годі плакати за минулим і спотикатися об чужі оцінки. Ніхто не ідеальний. Хіба що ця книжка-інструкція, яка відкриє тобі повноцінне життя.

З нею буде вільно подолати деструктивний перфекціонізм; позбавитися настанов "я не зможу/не вмію / ніколи цього не досягну"; уникати руйнівної сили гніву та заздрощів; викреслити страх осуду, страх помилок, неприйняття та тривогу; забути про порівняння себе з іншими та потребу у схваленні.