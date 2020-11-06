Кроме хорошего настроения, книги в этой подборке подарят также новый взгляд на окружающий мир. Они не только развивают творческое воображение, но и помогают изменить отношение к проблемам , научиться мыслить пластично, всегда быть в тонусе, мотивировать себя и других на добрые поступки.

Подборку интересных книг, которые не только развлекают, но и станут источником вдохновения, представляют Развлечения 24.

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"Безумные замыслы. Как развивать сумасшедшие идеи, которые предрешают войны, излечивают болезни и трансформируют целые индустрии", Сафи Бакал

(Х.: Фабула, 2020)

Книга "Безумные замыслы. Как развивать сумасшедшие идеи..." / Фото picuki

В начале этой книжки нам не зря обьясняют разницу между высоким и безумным замыслом. Высокий замысел – это амбициозная цель, достижение которой требует немалых затрат, и которая будет иметь большое значение после осуществления. Безумный замысел – это откинутый проект, который все считают невозможным, потому что его автор немного не в своем уме. Таким образом, автор раскрывает нам удивительный новый подход к восприятию группового поведения, который ставит под сомнение все предыдущие представления о развитии радикальных прорывов в науке и промышленности.

Вы узнаете, почему хорошие команды иногда убивают прекрасные идеи, почему в критически важных ситуациях коллективный разум превращается в коллективную тиранию, – обещает автор. – Вместе с тем, вы узнаете, как куры смогли спасти миллион человеческих жизней, что общего у Джеймса Бонда с препаратом "Липитор", а также откуда Исаак Ньютон и Стив Джобс брали свои идеи.

Итак, используя устройства, которые варьируются от распространения лесных пожаров до охоты на террористов в соцсетях, и попутно рассказывая истории о злодеях, гениях и королях, нам демонстрируют, как именно новая научная сфера может помочь понимать причины поведения компаний и падения империй.

"Важные годы. От 20 до 30. Включай на полную и достигай максимума", Мэг Джей

(Х.: Клуб Семейного Досуга, 2020)

Книга "Важные годы. От 20 до 30..." / Фото Yakaboo

В этой книге нам напоминают о мифе, что юношам и девушкам, которым "немного за 20", не хватает смышлености, чтобы интересоваться информацией, способной изменить жизнь. Миф о том, что как будто тридцать – это новые двадцать и сделать что-то в более старшем возрасте значить сделать это лучше.

Авторка, напротив, приводит факт, что 80% судьбоносных событий происходят в жизни человека до 35 лет.

Две третих роста уровня зарплаты попадает на первые десять лет карьеры. К тридцати годам больше половины людей женятся, встречаются или живут вместе с будущими мужьями и женами. Характер наиболее существенно меняется в период от 20 до 30 лет – не раньше и не позже. К тридцати годам мозг человека завершает свое развитие. И что теперь делать с этой информацией? Самое время узнать, как не упустить возможности "решающего десятилетия"!

"Психокибернетика", Максуэлл Мольц

(К.: Book Chef, 2020)

В названии этой книги – термин, придуманный ее автором, известным американским ученым и пластическим хирургом. Так он называет подход к перепрограммированию своей жизни с помощью работы с образом Я. То есть представлением человека о самом себе – своих способностях, характере, здоровье и внешности. Автору не раз попадались пациенты, которые даже после успешной операции продолжали чувствовать себя уродливыми. Это чувство сидело глубоко внутри и не давало им жить полноценной жизнью.

При этом негативное видение себя было свойственно не только клиентам клиник пластической хирургии. Миллионы людей прозябают, убегая от любви, испытывают неудачу за неудачей только потому, что это имеет в виду их образ Я. Так что эта книжка – руководство по коррекции представлений о себе. За прошедшие годы она переиздавалась не менее сотни раз и была продана общим тиражом 30 миллионов экземпляров.

"Пластичность. Гибкое мышление в век перемен", Леонард Млодинов

(К.: КМ-Букс, 2019)

Книга "Пластичность..." / Фото Книжный ЛЕВ

Эта книжка придется по вкусу каждому, кто интересуется принципами функционирования человеческого ума. Автор – американский физик, который специализируется на квантовой теории и теории хаоса – вполне доступно обьясняет суть и значение таких вещей, как неудержимое любопытство человека ко всему новому. Он обобщает огромное количество научных робот, которые касаются механизмов нашего мышления.

Особенное внимание он уделяет понятию "гибкое мышление": раскрывает его содержание, приводит немало примеров блестящей результативности этого типа мышления, а также предлагает несколько упражнений, которые помогут читателям поработать над его усовершенствованием. Гибкое мышление присуще исключительно людям, и чем эффективнее оно у вас работает, тем большей мерой вы – человек. А первым шагом на пути к развитию гибкого мышления может стать прочтение этой книги.

"Выбирай себя. Как преодолеть страх и сомнения на пути к полноценной жизни", Эмбер Рэй

(Х.: Клуб Семейного Досуга, 2020)

Книжка "Выбирай себя..." / Фото КСД

Ситуации, зарисованные в этой книжке, наверное, знакомы многим. Что обо мне подумают другие, если я покрашу волосы в этот цвет? Понравится ли родителям мое новое увлечение музыкой? А стоит ли мне сменить работу? Может, все это неправильно? Нам предлагают сказать всему этому: "хватит". Время выбирать себя.

Хватит плакать о прошлом и спотыкаться о чужие оценки. Никто не идеален. Разве что эта книга-инструкция, которая откроет вам полноценную жизнь.

С ней получится свободно победить деструктивный перфекционизм; избавиться от установок "я не смогу/ не умею/ никогда этого не достигну"; избежать разрушительной силы гнева и зависти; вычеркнуть страх осуждения и ошибок, непринятие и тревогу; забыть о сравнении себя с другими и о нужде в одобрении.