Среди этих книг – альтернативная история и правдивая биография, взгляд в будущее и сказочный бестселлер. Но обьединяет их одно – фантастический профессионализм, с которым они созданы.

Развлечения 24 представляют подборку интересных книг, которые подарят наслаждение от чтения.

"Собор. Киевский перекресток Вильгельма Котарбинского", Валентин Бадрак

(К.: Брайт Букс, 2020)

Книга "Собор. Киевский перекресток..." / Фото Брайт Букс

По сюжетному психологизму эта проза напоминает Достоевского, по стилистическому новаторству – Винниченка, а эпический размах и мистика событий отсылает к "киевскому" Булгакову: "Был разгар буйной украинской весны 1887 года, когда ахающий, выдувающий из себя снопы черного дыма паровоз с тяжелым металлическим скрежетом остановился, возвестив прибытие в Киев – главный город Юго-Западного края Российской империи".

Это история польского живописца, который больше тридцати лет прожил в Киеве, восемь из которых посвятил росписи Владимирского собора. Она окутана флером тайн того времени, загадок, романтических приключений и острого философского взгляда на суть вещей в тогдашней имперской реальности.

Глазами Котарбинского мы видим и творческую атмосферу, и узнаем о жизни коллег-художников: Михаила Врубеля, Виктора Васнецова, Михаила Нестерова, Павла Сведомского и других. Также оцениваем уникальную роль руководителя росписью собора выдающегося Адриана Прахова и его жены Эмилии, в которую были влюблены и чьи портреты писали лучшие художники той эпохи.

– Да, и это, конечно, не все, – тон Павла стал поистине заговорщицким. – Есть и более интересное, тонкое. Известно, что Прахов весьма холодно относится к возможности участия в росписи стен молодого, бесспорно, очень талантливого Врубеля, заметно отличившегося при розписи Софийского и Кирилловского храмов. Поговаривают, что тот вполне мог бы дополнить и даже превзойти Васнецова, но… Котарбинский вопросительно вскинул брови. – Но молодой живописец слишком темпераментен и… м-м-м… не воздержен. Он уж слишком настойчиво стал проявлять интерес к жене нашого уважаемого профессора. И за это был, м-м… оттиснут от проекта.

"Пауль Целан. Биография юности поэта", Израель Халфен

(Черновцы: Книги – ХХІ, 2020)

Обложка книги "Пауль Целан..." / Фото Издательство 21

Самая большая ценность этой биографии выдающегося автрийского поэта ХХ века, переведенной Петром Рихлом, состоит в ее строго документальном характере. Ни одной выдумки или допущения, но все равно воспринимается, как фантастика.

Каждое событие, каждая деталь опираются тут на воспоминания, рефлексии, "узелки" памяти людей с близкого окружения молодого Целана. Это повышает аутентичность этого жизнеописания, делает его надежным источником свидетельств о поэте, примером научной добросовестности и исторической достоверности.

Больше 50 людей из круга поэта – родственники, друзья, школьные и студенческие товарищи, любимые подруги – были обьектами опросов автора. До появления этой книги исследователям творчества Целана приходилось довольствоваться только "сухим каркасом известных биографических дат". Благодаря усилиям Израеля Халфена, молодые годы поэта постают во всей своей пластичности, красках и полноте. Отныне перед украинским читателем широко открываются двери в мир Целана.

"Диктатор", Сергей Постоловский

(Х.: Фолио, 2020)

Обложка книги "Диктатор" / Фото Фолио

Ритмом, пафосом и вальяжностью рассказа стиль романа иногда напоминает "Осень патриарха" Маркеса. Тем не менее, психологическое напряжение напоминает "Крестного отца" Пьюзо. Кем же на самом деле был этот титан, о котором с конца его жизни начинает рассказывать ближайший соратник, дед главного героя?

Дед смотрит на большое фото в старой коричневой рамке. На нем мужчины и две женщины. В целом их пятнадцать. Посредине он – тот, кого моя Родина называла Диктатором. На момент моего рассказа из них всех живым остается только мой дед. Все остальные уже давно превратились в прах, что наполнял нашу новую историю.

Интриги добавляет и то, что "та проклятая фотография была сделана летом 2021 года, и именно 21 июня, в день самой короткой ночи и их триумфальной победы". Предшествует этому не менее пестрый американо-российский калейдоскоп событий и имен в духе то ли бондианы, то ли "Капричос" Гойи, в котором – история двух спецагентов и правда об убийствах в Беслане и на Майдане, Афганистан и Сербия, Крым и Одесса, "ДНР" и "ЛНР".

Впрочем, что же случилось или должно было случиться того дня в нашей то ли действительности, то ли альтернативной реальности, которую описывает в романе автор – узнаем, только когда доберемся до финала этой невероятной истории. Она продолжается до 2086 года, а значит, мы можем заглянуть в наше фантастическое будущее. Или не такое уж и фантастическое?

"Аккордеон: Почти роман", Николай Жулинский

(Л.: Пирамида, 2020)

Книга "Аккордеон..." / Фото Пирамида

По сюжету этого "почти романа", как назвал его автор, отец главного героя мечтает об аккордеоне, чтобы спеть свои псалмы под собственный аккомпанемент, хотя совершенно не умеет играть. Но на помощь ему приходит… сам аккордеон.

На самом деле этот мистический роман – от лауреата Шевченковской премии, автора Книги года – 2017 "Моя вторая мировая", известного писателя и литературоведа, директора Института литературы НАНУ, академика Николая Жулинского.

– Шо Вам, тату, привезти з України? – Шо-шо... Куряче капшо. Нічого. Мішок гречаної вовни. З неї добрий борщ виходить. Шо там у вас є? Ви – злидні, комуністи все забрали, нічого у вас там нема. – Та все-таки кажіть. Щось привезу, але що? – Привези мені акардіона. Буду грати і співати. Я – вєсьолий челавєк. Поняв?

Так что речь в романе о том, как фантастическим и мистическим образом породнились американский отец автора и аккордеон, привезенный с Украины – не умея играть, только чувствуя сердцем главную мелодию своей жизни.

"Фантастические звери. Преступления Гриндевальда. Оригинальный сценарий", Джоан Ролинг

(К.: А-ба-ба-га-ла-ма-га, 2020)

Книга "Фантастичні звірі..." / Фото А-ба-ба-га-ла-ма-га

Эта книжка – второй сценарий пятисерийного фильма, задуманного автором мировых бестселлеров о Гарри Поттере. На его основании был снят успешный фильм с обладателем премии "Оскар" Эдди Редмэйном в роле магизоолога Ньюта Саламандера.

Действие фильма происходит в 1927 году, через несколько месяцев после того, как Ньют Саламандер помог выкрыть и пленить печально известного колдуна Геллера Гриндевальда. Перенося зрителя из Нью-Йорка в Лондон и Париж, эта наполненная тайнами и колдовством история, открывает новую удивительную страницу событий в мире магов.