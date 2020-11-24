Большинство методик в этих книжках похожи на сказки, хотя на самом деле все они реальны.

Развлечения 24 предлагают подборку книг, авторы которых призывают к одному: делать что-то самостоятельно. И тогда жизнь, как по взмаху волшебной палочки, обязательно станет лучше.

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"Пособие The Financial Times по стратегии для социальных медиа", Мартин Томас

(Х.: Фабула, 2020)

В этой книге автор уделил значительное внимание стратегическому мышлению и планированию, но также старался дать практические советы на счет того, как максимально использовать социальные медиа и избежать подводных камней. Например, как решить, создавать ли дополнительные учетные записи в социальных медиа? Как увеличить количество подписчиков на собственных каналах? Как развивать процесс управления беседой? Как уменьшить негативное влияние жалобы клиента? Как избежать проблем с регулирующими органами? Как не стать жертвой кибер-мошенничества?

Эта книга демонстрирует, как, применяя более стратегический подход к использованию социальных медиа, вы сможете улучшать результаты, реализовать более эффективные кампании, создавать более ценные сети, собирать лучшую информацию о бизнес-среде, повышать лояльность клиентов, трансформировать свою корпоративную культуру и одновременно управлять рисками, что возникают перед вами и вашей организацией.

"Станьте счастливыми за 21 день", Луиза Хей

(Х.: Клуб Семейного Досуга, 2020)

Несмотря на то, что практическая методика в этой полезной книжке напоминает сказку о волшебном зеркальце, владелица которого каждый раз спрашивала, она ли самая прекрасная в мире, все изложенное автором – совсем не сказка, а настоящая реальность. Которая, добавим, наступает для каждого, кто научится работать с зеркальцем. То есть на протяжении трех недель, как нам обещают, мы сможем узнать, как изменить свою жизнь, просто смотря в зеркало.

Работа с зеркалом, когда вы смотрите себе глубоко в глаза, повторяя аффирмации, – это самый эффективный из придуманных мной способов научиться любить себя и видеть мир безопасным местом, наполненным любовью.

Также в книге можно узнать, как трансформировать гнев и отпустить, прежде чем он заставит вас заболеть; как сила хорошего настроения может изменить все к лучшему; как уделять себе больше времени и подбадривать себя на этом пути; как простить себя и тех, кто вас обидел, и поднять этим свое сердце на новый уровень любви к себе; как отпустить старую любовь, исцелить разбитые отношения и искать новые; как перестать чувствовать сильные стрессы.

Возможно, вам интересно, почему программа длиться именно 21 день? Получиться ли у вас полностью изменить свою жизнь всего лишь за три недели? Наверное, не полностью, но вы можете посеять зерно изменений. Когда вы и дальше будете работать с зеркалом, из этих зерен прорастут новые здоровые привычки мышления, которые откроют дверь в радостную и полноценную жизнь. Так что начинаем!

"Невероятный проект. Дружба, что трансформировала наше представление о человеческом сознании", Майкл Льюис

(К.: КМ-Букс, 2020)

В 1960-годах двое молодых израильских ученых начали серию экспериментов, результаты которых перевернули представление науки о рациональности человека и его ума. Такие, казалось бы, разные по внешности, темпераменту, предпочтениям Амос Тверски и Даниел Канеман работали настолько тесно, что сами не могли определить, кто из них большей мерой генерировал идеи, и кто отшлифовывал и реализовал их на практике. Ученые по праву принадлежат к когорте основателей так называемой поведенческой экономики – теории, что изменила отношение к влиянию психологических факторов на принятие решений во всех сферах человеческой деятельности.

Автор рассказывает, как сложились отношения и сотрудничество гениальных ученых, популярно излагает суть разработанной ними теории. Майкл Льюис – автор ряда бестселлеров, в том числе книги "Человек, что изменил все", по которой был снят одноименный фильм с Брэдом Питом в главной роли.

"Быть окей. Что важно знать о психическом здоровье", Дарка Озерная

(К.: Yakaboo Publishing, 2020)

Сегодня для всех нас важно "быть окей", как недаром считают в этой книжке. Ведь от психического здоровья зависит наше физическое состояние, способность о себе позаботиться, быть успешным в своей профессии и удовлетворенность жизнью в целом. О психическом здоровье в Украине до сих пор стыдно говорить, страшно думать, а обратиться к врачу – дорого и не известно даже, как его найти. Так что в этой книге мы найдем не только базовую информацию о психическом здоровье с отсылками к медицинским протоколам, но и определенную систему ориентиров.

Автор ориентируется на украинский контекст: что и о чем у нас говорят, какие существуют стереотипы, какие возникают проблемы, что к ним приводит и каковы их возможные последствия. В первой части собрана общая информация о психическом состоянии человека, а также описаны принципы работы мозга и проявления эмоций. Во второй – рассмотрены самые распространенные психические расстройства. Заканчивается книга анализом исторической травмы в качестве фактора, влияющего на коллективное психическое здоровье.

"50 шагов к работе. Путеводитель для тех, кто хочет трудоустроиться", Станислава Стефановская

(К.: АДЕФ-Украина, 2020)

Как известно, тема профессиональной реализации человека в социуме всегда была и остается актуальной. Меняются эпохи, культуры, профессии, но желание человека стать кем-то именно в трудовой сфере, быть мастером своего дела и получить признание – практически неизменно. Опыт пребывания в профессиональных просторах дает возможность для развития и самореализации потенциала.

В этой книге-путеводителе описаны 50 шагов, которые планомерно готовят человека к достижению его цели – трудоустройства. Читатель вместе с автором будет задаваться вопросами, искать ответы на них и формировать собственное более целостное представление о себе, как о профессионале. Это, вместе с правильным позиционированием и подготовленностью, является залогом успешного трудоустройства. Книга предназначена для широкого круга читателей, которые хотят создать или обновить свое резюме, найти работу по душе и пройти испытательный срок, по-настоящему став частью новой компании.