Всі ми знаємо, як виглядає сьогодні типовий сучасний офіс – столи з комп'ютерами, офісна техніка, кулер з водою, кухня для працівників, настільний теніс тощо. Але як вони виглядали сто років тому?

Більшість з нас проводить значну частину свого дорослого життя в офісах, і хочеться, щоб це місце було максимально зручним.

За час існування офісний дизайн пройшов вражаючу трансформацію. Від галасливих "мурашників" і офісів-коробок з жорсткими стільцями до креативних просторів, де кожен відчуває свободу і комфорт.

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Сучасні офіси можуть багато говорити про компанію, персонал якої працює в цьому просторі. Працедавці морернізують робочі місця, щоб персоналу було якомога комфортніше працювати. Поле для гольфу, тренажери, футбол, вісім видів соєвого молока і це ще не все. Найтурботливіші працедавці запрошують в офіс масажистів та організовують заняття йогою.

Зробити офісну роботу продуктивнішою людство намагалося з моменту виникнення офісів і продовжує сьогодні. Одним з перших основоположників офісу як такого, вважають американця Фредеріка Тейлора – інженера-механіка із США, який працював над підвищенням ефективності в промисловій сфері. На початку ХХ століття будівлі були сплановані для розміщення під одним дахом великої кількості офісів, дизайн яких представляв собою просторі приміщення з довгими рядами столів, які з усіх боків оточували кабінети топ-менеджерів.

Варто зазначити, що рентабельність офісу безпосередньо залежала від великих вікон і високих стель, що дозволяють сонячному світлу проникати якомога глибше. Адже сонячне світло в ті роки було основним засобом освітлення.

Пропонуємо переглянути колекцію дивовижних фотографій, на яких зображені люди в офісах в період з 1900-х по 1920-і роки, яку представив Vintag.