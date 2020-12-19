Суперечливу рекламну кампанію Burger King із запліснявілим бургером визнано найкреативнішою у 2020 році.

Щорічна премія у сфері креативу в рекламі Epica Awards оголосила переможців 2020 року. Цього року, у зв'язку з пандемією коронавірусу, церемонія вручення нагороди Epica Awards вперше транслювалася в прямому ефірі з Парижу.

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Три гран-прі на Epica Awards отримав Burger King – за скандальну рекламну кампанію "Запліснявілий воппер", яка показала, як виглядає бургер через місяць.

Суть кампанії – це уповільнений фільм, в якому протягом 34 днів гниє фірмовий бургер з меню Burger King. Ця реклама була створена, щоб проілюструвати, що мережа відмовилась від використання штучних консервантів. За словами Burger King, він вилучив їх з Whopper у більшості європейських країн та в деяких ресторанах у США.

Цей ролик свого часу отримав широке висвітлення у ЗМІ по всьому світу і став однією з найяскравіших подій року.

Ми завжди діємо на один і той же нерв або намагаємося вразити один і той же нерв з точки зору веселощів, сміливості і бренду-претендента. Якщо ви хочете бути актуальним в наші дні, вам потрібно розсунути кордони творчості в роботі, яку помітять,

– коментує створення реклами директор з маркетингу Burger King Фернандо Мачадо.