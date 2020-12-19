Найкреативніша реклама 2020 року – скандальний запліснявілий бургер від Burger King: відео
Суперечливу рекламну кампанію Burger King із запліснявілим бургером визнано найкреативнішою у 2020 році.
Щорічна премія у сфері креативу в рекламі Epica Awards оголосила переможців 2020 року. Цього року, у зв'язку з пандемією коронавірусу, церемонія вручення нагороди Epica Awards вперше транслювалася в прямому ефірі з Парижу.
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Три гран-прі на Epica Awards отримав Burger King – за скандальну рекламну кампанію "Запліснявілий воппер", яка показала, як виглядає бургер через місяць.
Суть кампанії – це уповільнений фільм, в якому протягом 34 днів гниє фірмовий бургер з меню Burger King. Ця реклама була створена, щоб проілюструвати, що мережа відмовилась від використання штучних консервантів. За словами Burger King, він вилучив їх з Whopper у більшості європейських країн та в деяких ресторанах у США.
Цей ролик свого часу отримав широке висвітлення у ЗМІ по всьому світу і став однією з найяскравіших подій року.
Ми завжди діємо на один і той же нерв або намагаємося вразити один і той же нерв з точки зору веселощів, сміливості і бренду-претендента. Якщо ви хочете бути актуальним в наші дні, вам потрібно розсунути кордони творчості в роботі, яку помітять,
– коментує створення реклами директор з маркетингу Burger King Фернандо Мачадо.
Детальніше про Epica AwardsЦе глобальні щорічні серії нагород у сфері реклами, засновані в 1987 році в Парижі, Франція.
Мета Epica – відзначити видатні творчі здібності і допомогти комунікаційним агентствам, кінокомпаніям, медіа-консультантам, фотографам і дизайн-студіям розвинути свою репутацію за межами своїх національних кордонів.
Журі Epica складається з редакторів та старших репортерів маркетингових журналів та веб-сайтів, станом на 2014 рік до нього увійшли журналісти з 42 країн світу. Epica Awards – єдина галузева нагорода, яку оцінюють виключно журналісти.
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