Противоречивая рекламная кампания Burger King с заплесневелым бургером признана самой креативной в 2020 году.

Ежегодная премия в сфере креатива в рекламе Epica Awards объявила победителей 2020 года. В этом году, в связи с пандемией коронавируса, церемония вручения награды Epica Awards впервые транслировалась в прямом эфире из Парижа.

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Три гран-при на Epica Awards получил Burger King за скандальную рекламную кампанию "Заплесневевший воппер", которая показала, как выглядит бургер через месяц.

Суть кампании – это замедленный фильм, в котором в течение 34 дней гниет фирменный бургер из меню Burger King. Эта реклама была создана, чтобы проиллюстрировать, что сеть отказалась от использования искусственных консервантов. По словам Burger King, он удалил их из Whopper в большинстве европейских стран и в некоторых ресторанах в США.

Этот ролик в свое время получил широкое освещение в СМИ по всему миру и стал одним из самых ярких событий года.

Мы всегда действуем на один и тот же нерв или пытаемся поразить один и тот же нерв с точки зрения веселья, смелости и бренда-претендента. Если вы хотите быть актуальным в наши дни, вам нужно раздвинуть границы творчества в работе, которую заметят,

– комментирует создание рекламы директор по маркетингу Burger King Фернандо Мачадо.