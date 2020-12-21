Все мы знаем, как выглядит сегодня типичный современный офис – столы с компьютерами, офисная техника, кулер с водой, кухня для работников, настольный теннис и тому подобное. Но как они выглядели сто лет назад?

Большинство из нас проводит значительную часть своей взрослой жизни в офисах, и хочется, чтобы это место было максимально удобным.

За время существования офисный дизайн прошел впечатляющую трансформацию. От шумных "муравейников" и офисов-коробок с жесткими стульями до креативных пространств, где каждый чувствует свободу и комфорт.

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Современные офисы могут много говорить о компании, персонал которой работает в этом пространстве. Работодатели морернизируют рабочие места, чтобы персоналу было как можно комфортнее работать. Поле для гольфа, тренажеры, футбол, восемь видов соевого молока и это еще не все. Самые заботливые работодатели приглашают в офис массажистов и организуют занятия йогой.

Сделать офисную работу продуктивнее человечество пыталось с момента возникновения офисов и продолжает сегодня. Одним из первых основоположников офиса как такового, считают американца Фредерика Тейлора – инженера-механика из США, который работал над повышением эффективности в промышленной сфере. В начале ХХ века здания были спланированы для размещения под одной крышей большого количества офисов, дизайн которых представлял собой просторные помещения с длинными рядами столов, которые со всех сторон окружали кабинеты топ-менеджеров.

Стоит отметить, что рентабельность офиса напрямую зависела от больших окон и высоких потолков, что позволяют солнечному свету проникать как можно глубже. Ведь солнечный свет в те годы был основным средством освещения.

Предлагаем просмотреть коллекцию удивительных фотографий, на которых изображены люди в офисах в период с 1900-х по 1920-е годы, которую представил Vintag.