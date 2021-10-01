Як ви це їсте: 15 людей, які поділилися улюбленими, але дуже дивними кулінарними поєднаннями
Джерело:24 канал
Кулінарні смаки та вподобання – це дуже індивідуальна справа, адже те, що неймовірно подобається одному, може викликати відверту огиду в іншого. Проте є й такі страви та продукти, які не викликають особливого захвату у більшості людей.
Розваги 24 підготували добірку фото із соцмереж, де люди діляться власними улюбленими кулінарними поєднаннями, які більшість з нас вважатиме щонайменше дивними. Дивлячись на них виникає два питання – як таке можна було вигадати, і як можна це їсти?
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"Найкраще комбо – картопля фрі і мед"
Фото з інстаграму poppinbybrandi
"Це буде моїм улюбленим смаколиком – кавун і фета"
Фото з інстаграму domesticated_metalhead
"Бекон у шоколаді"
Фото з інстаграму super__chops
"Піца з бобами"
Фото з інстаграму beans.memes_
"Дружина мого друга вагітна. Зараз їй хочеться солодкого і гострого одночасно. Це Oreo і сальса"
Фото Imgur / Addicted2Groove
"Моя подруга поливає попкорн кетчупом"
Фото Imgur / ArabManWithBigBeardYetNotATerrorist
"Орео в беконі"
Фото з інстаграму dtee_onthe_bge
"Мій бос їсть піцу з яблучним пюре"
Фото Reddit / Cuchini07
"Солодкий крем із чипсами"
Фото з інстаграму gurraponta
"Бургер з печивом"
Фото з інстаграму outofplac3
"Морозиво з соєвим соусом. Дуже цікаво"
Фото з інстаграму outofplac3
"Солоні огірки в шоколаді"
Фото з інстаграму zolagabriellasantos
"Я захотіла макаронів і цукерок одночасно, тому зробила солодку пасту"
Фото Reddit / duralexyz
"Бобові пампухи"
Фото Redbubble / Smexmuffins
"Стейк, банан і кетчуп"
Фото Reddit / Worst_Lurker
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