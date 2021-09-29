Родзинкою цих пирогів є те, що вони створені у форматі креативних картин із персонажами, сюжетами та різноманітними символами сучасної попкультури. За допомогою харчових продуктів Джессіка виготовляє цікаві, красиві та дуже реалістичні кулінарні зображення.
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Творчість кондитерки і справді захоплює. Це доводить і те, що в інстаграмі за нею стежать майже 83 тисячі підписників. Розваги 24 підготували для вас добірку найкращих робіт Джессіки. Обережно, вони викликають апетит!
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