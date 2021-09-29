Изюминкой этих пирогов является то, что они созданы в формате креативных картин с персонажами, сюжетами и разнообразными символами современной поп-культуры. С помощью пищевых продуктов Джессика производит интересные, красивые и очень реалистичные кулинарные изображения.
Это интересно 5 самых популярных игровых автоматов, которые покорили гемблеров со всего мира
Ее творчество действительно захватывает. Это доказывает и то, что в инстаграме за ней следят почти 83 тысячи подписчиков. Развлечения 24 подготовили для вас подборку лучших работ Джессики. Осторожно, они могут вызвать аппетит!
#1
#2
#3
#4
#5
#6
#7
#8
#9
#10
#11
#12
#13
#14
#15
#16
#17
#18
#19
#20
Смотрите также Рианна и Бейонсе: художник превращает современных знаменитостей в героев классических картин