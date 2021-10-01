Розваги 24 підготували добірку фото із соцмереж, де люди діляться власними улюбленими кулінарними поєднаннями, які більшість з нас вважатиме щонайменше дивними. Дивлячись на них виникає два питання – як таке можна було вигадати, і як можна це їсти?

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"Найкраще комбо – картопля фрі і мед"

Фото з інстаграму poppinbybrandi

"Це буде моїм улюбленим смаколиком – кавун і фета"

Фото з інстаграму domesticated_metalhead

"Бекон у шоколаді"

Фото з інстаграму super__chops

"Піца з бобами"

Фото з інстаграму beans.memes_

"Дружина мого друга вагітна. Зараз їй хочеться солодкого і гострого одночасно. Це Oreo і сальса"

Фото Imgur / Addicted2Groove

"Моя подруга поливає попкорн кетчупом"

Фото Imgur / ArabManWithBigBeardYetNotATerrorist

"Орео в беконі"

Фото з інстаграму dtee_onthe_bge

"Мій бос їсть піцу з яблучним пюре"

Фото Reddit / Cuchini07

"Солодкий крем із чипсами"

Фото з інстаграму gurraponta

"Бургер з печивом"

Фото з інстаграму outofplac3

"Морозиво з соєвим соусом. Дуже цікаво"

Фото з інстаграму outofplac3

"Солоні огірки в шоколаді"

Фото з інстаграму zolagabriellasantos

"Я захотіла макаронів і цукерок одночасно, тому зробила солодку пасту"

Фото Reddit / duralexyz

"Бобові пампухи"

Фото Redbubble / Smexmuffins

"Стейк, банан і кетчуп"

Фото Reddit / Worst_Lurker

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