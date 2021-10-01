Развлечения 24 подготовили подборку фото из соцсетей, где люди делятся собственными любимыми кулинарными сочетаниями, которые большинство из нас сочтет по меньшей мере странными. Глядя на них возникает два вопроса – как такое можно было придумать, и как можно это есть?
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"Лучшее комбо – картофель фри и мед"
Фото из инстаграма poppinbybrandi
"Это будет моим любимым лакомством – арбуз и фета"
Фото из инстаграма domesticated_metalhead
"Бекон в шоколаде"
Фото из инстаграма super__chops
"Пицца с бобами"
Фото из инстаграма beans.memes_
"Жена моего друга беременна. Сейчас ей хочется сладкого и острого одновременно. Это Oreo и сальса"
Фото Imgur / Addicted2Groove
"Моя подруга поливает попкорн кетчупом"
Фото Imgur / ArabManWithBigBeardYetNotATerrorist
"Орео в беконе"
Фото из инстаграма dtee_onthe_bge
"Мой босс ест пиццу с яблочным пюре"
Фото Reddit / Cuchini07
"Сладкий крем с чипсами"
Фото из инстаграма gurraponta
"Бургер с печеньем"
Фото из инстаграма outofplac3
"Мороженное с соевым соусом. Очень интересно"
Фото из инстаграма outofplac3
"Соленые огурцы в шоколаде"
Фото из инстаграма zolagabriellasantos
"Я захотела макарон и конфет одновременно, поэтому сделала сладкую пасту"
Фото Reddit / duralexyz
"Бобовые пончики"
Фото Redbubble / Smexmuffins
"Стейк, банан и кетчуп"
Фото Reddit / Worst_Lurker
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