Развлечения 24 подготовили подборку фото из соцсетей, где люди делятся собственными любимыми кулинарными сочетаниями, которые большинство из нас сочтет по меньшей мере странными. Глядя на них возникает два вопроса – как такое можно было придумать, и как можно это есть?

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"Лучшее комбо – картофель фри и мед"

Фото из инстаграма poppinbybrandi

"Это будет моим любимым лакомством – арбуз и фета"

Фото из инстаграма domesticated_metalhead

"Бекон в шоколаде"

Фото из инстаграма super__chops

"Пицца с бобами"

Фото из инстаграма beans.memes_

"Жена моего друга беременна. Сейчас ей хочется сладкого и острого одновременно. Это Oreo и сальса"

Фото Imgur / Addicted2Groove

"Моя подруга поливает попкорн кетчупом"

Фото Imgur / ArabManWithBigBeardYetNotATerrorist

"Орео в беконе"

Фото из инстаграма dtee_onthe_bge

"Мой босс ест пиццу с яблочным пюре"

Фото Reddit / Cuchini07

"Сладкий крем с чипсами"

Фото из инстаграма gurraponta

"Бургер с печеньем"

Фото из инстаграма outofplac3

"Мороженное с соевым соусом. Очень интересно"

Фото из инстаграма outofplac3

"Соленые огурцы в шоколаде"

Фото из инстаграма zolagabriellasantos

"Я захотела макарон и конфет одновременно, поэтому сделала сладкую пасту"

Фото Reddit / duralexyz

"Бобовые пончики"

Фото Redbubble / Smexmuffins

"Стейк, банан и кетчуп"

Фото Reddit / Worst_Lurker

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