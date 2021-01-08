Як ви це їсте: 10 найогидніших піц світу
У світі є безліч рецептів піци, однак деякі її види особливо вражають своєю екзотичністю. Ми зібрали піци, в яких немає моцарели або помідорів, але присутня морква, банани та риба.
Далеко не всі вміють стерпно готувати, але деякі дуже люблять експериментувати з рецептами та проводити час на кухні. І коли вони беруться за якісь страви, виходить абсолютний ахтунг і гондурас.
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Каральна кулінарія добралась і до піци. Розваги 24 підготували для вас добірку найгірших піц, які ніхто в здоровому глузді ніколи не зробить і не спробує. Тож якщо, ви чутливі поціновувачі італійської кухні і любите насолоджуватись смаком Маргарити – не радимо гортати далі.
1. Піца з морквою
10 найогидніших піц світу / Фото із соцмереж
2. Піца з авокадо
10 найогидніших піц світу / Фото із соцмереж
3. Піца з бананами
10 найогидніших піц світу / Фото із соцмереж
4. Піца з кукурудзою
10 найогидніших піц світу / Фото із соцмереж
5. Піца з яйцем
10 найогидніших піц світу / Фото із соцмереж
6. Піца з броколі
10 найогидніших піц світу / Фото із соцмереж
7. Піца з салатом
10 найогидніших піц світу / Фото із соцмереж
8. Піца з тунцем
10 найогидніших піц світу / Фото із соцмереж
9. Піца без сиру
10 найогидніших піц світу / Фото із соцмереж
10. Піца з горохом
10 найогидніших піц світу / Фото із соцмереж
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