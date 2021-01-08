У світі є безліч рецептів піци, однак деякі її види особливо вражають своєю екзотичністю. Ми зібрали піци, в яких немає моцарели або помідорів, але присутня морква, банани та риба.

Далеко не всі вміють стерпно готувати, але деякі дуже люблять експериментувати з рецептами та проводити час на кухні. І коли вони беруться за якісь страви, виходить абсолютний ахтунг і гондурас.

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Каральна кулінарія добралась і до піци. Розваги 24 підготували для вас добірку найгірших піц, які ніхто в здоровому глузді ніколи не зробить і не спробує. Тож якщо, ви чутливі поціновувачі італійської кухні і любите насолоджуватись смаком Маргарити – не радимо гортати далі.

1. Піца з морквою



10 найогидніших піц світу / Фото із соцмереж

2. Піца з авокадо



10 найогидніших піц світу / Фото із соцмереж

3. Піца з бананами



10 найогидніших піц світу / Фото із соцмереж

4. Піца з кукурудзою



10 найогидніших піц світу / Фото із соцмереж

5. Піца з яйцем



10 найогидніших піц світу / Фото із соцмереж

6. Піца з броколі



10 найогидніших піц світу / Фото із соцмереж

7. Піца з салатом



10 найогидніших піц світу / Фото із соцмереж

8. Піца з тунцем



10 найогидніших піц світу / Фото із соцмереж

9. Піца без сиру



10 найогидніших піц світу / Фото із соцмереж

10. Піца з горохом



10 найогидніших піц світу / Фото із соцмереж