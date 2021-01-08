В мире есть множество рецептов пиццы, однако некоторые ее виды особенно поражают своей экзотичностью. Мы собрали пиццы, в которых нет моцареллы или помидоров, но присутствует морковь, бананы и рыба.

Далеко не все умеют сносно готовить, но некоторые очень любят экспериментировать с рецептами и проводить время на кухне. И когда они берутся за какие-то блюда, получается абсолютный ахтунг и гондурас.

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Карательная кулинария добралась и до пиццы. Развлечения 24 подготовили для вас подборку худших пицц, которые никто в здравом уме никогда не сделает и не попробует. Поэтому если вы чувствительные ценители итальянской кухни и любите наслаждаться вкусом Маргариты – не советуем листать дальше.

1. Пицца с морковью



10 самых отвратительных пицц мира / Фото из соцсетей

2. Пицца с авокадо

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10 самых отвратительных пицц мира / Фото из соцсетей

3. Пицца с бананами



10 самых отвратительных пицц мира / Фото из соцсетей

4. Пицца с кукурузой



10 самых отвратительных пицц мира / Фото из соцсетей

5. Пицца с яйцом



10 самых отвратительных пицц мира / Фото из соцсетей

6. Пицца с броколли



10 самых отвратительных пицц мира / Фото из соцсетей

7. Пицца с салатом



10 самых отвратительных пицц мира / Фото из соцсетей

8. Пицца с тунцом



10 самых отвратительных пицц мира / Фото из соцсетей

9. Пицца без сыра



10 самых отвратительных пицц мира / Фото из соцсетей

10. Пицца с горохом



10 самых отвратительных пицц мира / Фото из соцсетей