Как вы это едите: 10 самых отвратительных пицц мира
В мире есть множество рецептов пиццы, однако некоторые ее виды особенно поражают своей экзотичностью. Мы собрали пиццы, в которых нет моцареллы или помидоров, но присутствует морковь, бананы и рыба.
Далеко не все умеют сносно готовить, но некоторые очень любят экспериментировать с рецептами и проводить время на кухне. И когда они берутся за какие-то блюда, получается абсолютный ахтунг и гондурас.
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Карательная кулинария добралась и до пиццы. Развлечения 24 подготовили для вас подборку худших пицц, которые никто в здравом уме никогда не сделает и не попробует. Поэтому если вы чувствительные ценители итальянской кухни и любите наслаждаться вкусом Маргариты – не советуем листать дальше.
1. Пицца с морковью
10 самых отвратительных пицц мира / Фото из соцсетей
2. Пицца с авокадо
10 самых отвратительных пицц мира / Фото из соцсетей
3. Пицца с бананами
10 самых отвратительных пицц мира / Фото из соцсетей
4. Пицца с кукурузой
10 самых отвратительных пицц мира / Фото из соцсетей
5. Пицца с яйцом
10 самых отвратительных пицц мира / Фото из соцсетей
6. Пицца с броколли
10 самых отвратительных пицц мира / Фото из соцсетей
7. Пицца с салатом
10 самых отвратительных пицц мира / Фото из соцсетей
8. Пицца с тунцом
10 самых отвратительных пицц мира / Фото из соцсетей
9. Пицца без сыра
10 самых отвратительных пицц мира / Фото из соцсетей
10. Пицца с горохом
10 самых отвратительных пицц мира / Фото из соцсетей
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