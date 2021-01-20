Зібрати рюкзак в похід – ціла наука, пізнати яку можна лише з досвідом. Важливо не забути нічого важливого та не покласти зайвого.

Щоб не відчувати дискомфорт і додаткові труднощі в поході, необхідно правильно упакувати рюкзак. Поради від 4sport допоможуть вам навчитися правильно складати речі в рюкзак.

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Золоте правило пакування похідного рюкзака – брати тільки необхідні речі. Звичайно, заманливо взяти в подорож новий журнал або улюблену подушку, але кожна додаткова річ буде тягнути вас вниз, істотно сповільнюючи пересування і доставляючи масу незручностей вам та вашим колегам по походу.

Збираючи рюкзак для походу, туристи мають дотримуватись певних правил:

найбільш важкі предмети повинні знаходитися в центрі внутрішнього простору рюкзака і розташовуватися в проекції спини – це оптимальне розміщення центру ваги, також необхідно дотримуватися балансу ваги з боків;

з боку спинки в рюкзаку розташовують речі з рівними поверхнями, щоб на спину не тиснули випираючі предмети;

значна економія місця досягається шляхом використання компресійних мішків, а також розфасовки приладдя по більш дрібним пакетам або мішечкам;

запас їжі краще розфасувати з розрахунку "один пакет на один прийом їжі": так не буде необхідності кожен раз компонувати меню, вишукуючи продукти по всьому рюкзаку;

у верхньому клапані та бічних кишенях слід розміщувати речі, які потрібно завжди мати під рукою: воду, аптечку, дощовик.

Правильно спакований і підігнаний по фігурі рюкзак, не стане тяжкою ношею в поході. Після декількох днів походу, ваш спина звикне до нього, і рюкзак не буде завдавати додаткові незручності.