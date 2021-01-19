Очікується, що локдаун, який запровадили у Великій Британії через нову хвилю поширення коронавірусу, буде діяти мінімум до середини лютого. Тож шотландська пивоварня BrewDog випустила власний набір для виживання під час локдауну.

BrewDog – шотландська пивоварня, яка стала одним з перших флагманів "крафтової революції". І нещодавно компанія випустила власний набір для виживання, який за задумом творців, допоможе пережити місяць самоізоляції.

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Це – велика коробка, яка вміщає 24 банки пива, причому всі вони різні – ідеальний подарунок для любителя крафта. Набір для виживання можна замовити поштою, вартість 49,95 фунтів стерлінгів (1 915 гривень).

Це ідеальний набір для виживання любителя крафтового пива, який допоможе вам пережити чергову ізоляцію. У ньому 24 неймовірних сорти пива, в тому числі 7 ексклюзивних, які доступні тільки в інтернет-магазині BrewDog, і 4 нових свіжих сорти, випущених у 2021 році. Це ідеальна можливість спробувати пиво, яке ви пропустили,

– говориться про набір на сайті компанії.

Можливо, ми не зможемо зробити вам вакцину і навіть не знаємо, коли закінчиться ізоляція, але ми можемо зробити одне. Ми можемо дати вам достатньо пива, щоб прожити наступні 24 дні.



Відкривайте по одній банці в день або придумайте для себе будь-яку іншу комбінацію, яка вам подобається.