Ожидается, что локдаун, который ввели в Великобритании из-за новой волны распространения коронавируса, будет действовать минимум до середины февраля. Поэтому шотландская пивоварня BrewDog выпустила собственный набор для выживания во время локдауна.

BrewDog – шотландская пивоварня, которая стала одним из первых флагманов "крафтовой революции". И недавно компания выпустила собственный набор для выживания, который по замыслу создателей, поможет пережить месяц самоизоляции.

Читайте также Обязанности домашних любимцев: мужчина научил свою собаку приносить ему пиво-видео

Это – большая коробка, которая вмещает 24 банки пива, причем все они разные – идеальный подарок для любителя крафта. Набор для выживания можно заказать по почте, стоимость 49,95 фунтов стерлингов (1 915 гривен).

Это идеальный набор для выживания любителя крафтового пива, который поможет вам пережить очередную изоляцию. В нем 24 невероятных сорта пива, в том числе 7 эксклюзивных, которые доступны только в интернет-магазине BrewDog, и 4 новых сорта свежих, выпущенных в 2021 году. Это идеальная возможность попробовать пиво, которое вы пропустили,

– говорится о наборе на сайте компании.

Возможно, мы не сможем сделать вам вакцину и даже не знаем, когда закончится изоляция, но мы можем сделать одно. Мы можем дать вам достаточно пива, чтобы прожить следующие 24 дня.

Открывайте по одной банке в день или придумайте для себя любую другую комбинацию, которая вам нравится.