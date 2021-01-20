Как упаковать рюкзак для похода: действенные советы
Собрать рюкзак в поход – целая наука, познать которую можно только с опытом. Важно не забыть ничего важного и не положить лишнего.
Чтобы не испытывать дискомфорт и дополнительные трудности в походе, необходимо правильно упаковать рюкзак. Советы от 4sport помогут вам научиться правильно складывать вещи в рюкзак.
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Золотое правило упаковки походного рюкзака – брать только необходимые вещи. Конечно, заманчиво взять в путешествие новый журнал или любимую подушку, но каждая дополнительная вещь будет тянуть вас вниз, существенно замедляя передвижение и доставляя массу неудобств вам и вашим коллегам по походу.
Собирая рюкзак для похода, туристы должны соблюдать определенные правила:
- наиболее тяжелые предметы должны находиться в центре внутреннего пространства рюкзака и располагаться в проекции спины – это оптимальное размещение центра веса, также необходимо соблюдать баланс веса с боков;
- со стороны спинки в рюкзаке располагают вещи с ровными поверхностями, чтобы на спину не давили выпирающие предметы;
- значительная экономия места достигается путем использования компрессионных мешков, а также расфасовки принадлежности по более мелким пакетам или мешочкам;
- запас еды лучше расфасовать из расчета "один пакет на один прием пищи": так не будет необходимости каждый раз компоновать меню, выискивая продукты по всему рюкзаку;
- в верхнем клапане и боковых карманах следует размещать вещи, которые нужно всегда иметь под рукой: воду, аптечку, дождевик.
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