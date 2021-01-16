Як тварини бачать світ: цікава добірка порівняльних картинок
Ні для кого не секрет, що те, як бачать довколишнє середовище тварини, відрізняється від зображення в людських очах. Подивіться, як саме дивляться на світ собаки, коти, папуги, павуки та інші.
Експерти з Home Advisor на основі наукових досліджень створили власний проєкт, в якому наочно показали як відрізняється зір людей та різних тварин. Виявилося, що собаки не бачать багатьох кольорів, а світ папуг, навпаки, дуже яскравий. Розваги 24 пропонують переглянути дивовижні картинки, які змусять вас подивитися на домашніх улюбленців по-іншому.
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Експерти створили віртуальний проєкт кімнати, у якій розмістили 7 тварин – собаку, кота, золоту рибку, змію, павука, папугу та хамелеона. Усі вони знаходяться у різних частинах кімнати, а тому бачать різні картинки.
7 тварин у віртуальній кімнаті / Ілюстрація Home Advisor
Ось як виглядають зображення, яке бачить людина, і зображення, яке бачить тварина, і порівнянні.
Людина і собака
Як тварини бачать світ / Ілюстрація Home Advisor
Людина і кіт
Як тварини бачать світ / Ілюстрація Home Advisor
Людина і золота рибка
Як тварини бачать світ / Ілюстрація Home Advisor
Людина і змія
Як тварини бачать світ / Ілюстрація Home Advisor
Людина і павук
Як тварини бачать світ / Ілюстрація Home Advisor
Людина і папуга
Як тварини бачать світ / Ілюстрація Home Advisor
Людина і хамелеон
Як тварини бачать світ / Ілюстрація Home Advisor
Крім того, щоб порівняти картинки було ще легше, автори проєкту створили візуалізацію того, як люди та різні тварини бачать, коли дивляться в одну й ту саму точку.
Що бачить людина
Як люди бачать світ / Ілюстрація Home Advisor
Що бачить собака
Як тварини бачать світ / Ілюстрація Home Advisor
Що бачить кіт
Як тварини бачать світ / Ілюстрація Home Advisor
Що бачить золота рибка
Як тварини бачать світ / Ілюстрація Home Advisor
Що бачить змія
Як тварини бачать світ / Ілюстрація Home Advisor
Що бачить павук
Як тварини бачать світ / Ілюстрація Home Advisor
Що бачить папуга
Як тварини бачать світ / Ілюстрація Home Advisor
Що бачить хамелеон
Як тварини бачать світ / Ілюстрація Home Advisor
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