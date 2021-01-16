Ні для кого не секрет, що те, як бачать довколишнє середовище тварини, відрізняється від зображення в людських очах. Подивіться, як саме дивляться на світ собаки, коти, папуги, павуки та інші.

Експерти з Home Advisor на основі наукових досліджень створили власний проєкт, в якому наочно показали як відрізняється зір людей та різних тварин. Виявилося, що собаки не бачать багатьох кольорів, а світ папуг, навпаки, дуже яскравий. Розваги 24 пропонують переглянути дивовижні картинки, які змусять вас подивитися на домашніх улюбленців по-іншому.

Читайте також: В Японії виявлена квадратна собака, яка стала мемом про героїв популярної гри Among Us

Експерти створили віртуальний проєкт кімнати, у якій розмістили 7 тварин – собаку, кота, золоту рибку, змію, павука, папугу та хамелеона. Усі вони знаходяться у різних частинах кімнати, а тому бачать різні картинки.



7 тварин у віртуальній кімнаті / Ілюстрація Home Advisor

Ось як виглядають зображення, яке бачить людина, і зображення, яке бачить тварина, і порівнянні.

Людина і собака



Як тварини бачать світ / Ілюстрація Home Advisor

Людина і кіт



Як тварини бачать світ / Ілюстрація Home Advisor

Людина і золота рибка



Як тварини бачать світ / Ілюстрація Home Advisor

Людина і змія



Як тварини бачать світ / Ілюстрація Home Advisor

Людина і павук



Як тварини бачать світ / Ілюстрація Home Advisor

Людина і папуга



Як тварини бачать світ / Ілюстрація Home Advisor

Людина і хамелеон



Як тварини бачать світ / Ілюстрація Home Advisor

Крім того, щоб порівняти картинки було ще легше, автори проєкту створили візуалізацію того, як люди та різні тварини бачать, коли дивляться в одну й ту саму точку.

Що бачить людина



Як люди бачать світ / Ілюстрація Home Advisor

Що бачить собака



Як тварини бачать світ / Ілюстрація Home Advisor

Що бачить кіт



Як тварини бачать світ / Ілюстрація Home Advisor

Що бачить золота рибка



Як тварини бачать світ / Ілюстрація Home Advisor

Що бачить змія



Як тварини бачать світ / Ілюстрація Home Advisor

Що бачить павук



Як тварини бачать світ / Ілюстрація Home Advisor

Що бачить папуга



Як тварини бачать світ / Ілюстрація Home Advisor

Що бачить хамелеон



Як тварини бачать світ / Ілюстрація Home Advisor