Как животные видят мир: интересная подборка сравнительных картинок
Ни для кого не секрет, что то, как видят окружающую среду животные, отличается от изображения в человеческих глазах. Посмотрите, как смотрят на мир собаки, кошки, попугаи, пауки и другие.
Эксперты из Home Advisor на основе научных исследований создали собственный проект, в котором наглядно показали как отличается зрение людей и разных животных. Оказалось, что собаки не видят многих цветов, а мир попугаев, наоборот, очень яркий. Развлечения 24 предлагают пересмотреть удивительные картинки, которые заставят вас посмотреть на домашних любимцев по-другому.
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Эксперты создали виртуальный проект комнаты, в которой разместили 7 животных – собаку, кота, золотую рыбку, змею, паука, попугая и хамелеона. Все они находятся в разных частях комнаты, а поэтому видят разные картинки.
7 животных в виртуальной комнате / Иллюстрация Home Advisor
Вот как выглядят изображение, которое видит человек, и изображение, которое видит животное, в сравнении.
Человек и собака
Как животные видят мир / Иллюстрация Home Advisor
Человек и кот
Как животные видят мир / Иллюстрация Home Advisor
Человек и золотая рыбка
Как животные видят мир / Иллюстрация Home Advisor
Человек и змея
Как животные видят мир / Иллюстрация Home Advisor
Человек и паук
Как животные видят мир / Иллюстрация Home Advisor
Человек и попугай
Как животные видят мир / Иллюстрация Home Advisor
Человек и хамелеон
Как животные видят мир / Иллюстрация Home Advisor
Кроме того, чтобы сравнить картинки было еще легче, авторы проекта создали визуализацию того, как люди и разные животные видят, когда смотрят в одну и ту же точку.
Что видит человек
Как люди видят мир / Иллюстрация Home Advisor
Что видит собака
Как животные видят мир / Иллюстрация Home Advisor
Что видит кот
Как животные видят мир / Иллюстрация Home Advisor
Что видит золотая рыбка
Как животные видят мир / Иллюстрация Home Advisor
Что видит змея
Как животные видят мир / Иллюстрация Home Advisor
Что видит паук
Как животные видят мир / Иллюстрация Home Advisor
Что видит попугай
Как животные видят мир / Иллюстрация Home Advisor
Что видит хамелеон
Как животные видят мир / Иллюстрация Home Advisor
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