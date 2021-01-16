Ни для кого не секрет, что то, как видят окружающую среду животные, отличается от изображения в человеческих глазах. Посмотрите, как смотрят на мир собаки, кошки, попугаи, пауки и другие.

Эксперты из Home Advisor на основе научных исследований создали собственный проект, в котором наглядно показали как отличается зрение людей и разных животных. Оказалось, что собаки не видят многих цветов, а мир попугаев, наоборот, очень яркий. Развлечения 24 предлагают пересмотреть удивительные картинки, которые заставят вас посмотреть на домашних любимцев по-другому.

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Эксперты создали виртуальный проект комнаты, в которой разместили 7 животных – собаку, кота, золотую рыбку, змею, паука, попугая и хамелеона. Все они находятся в разных частях комнаты, а поэтому видят разные картинки.



7 животных в виртуальной комнате / Иллюстрация Home Advisor

Вот как выглядят изображение, которое видит человек, и изображение, которое видит животное, в сравнении.

Человек и собака



Как животные видят мир / Иллюстрация Home Advisor

Человек и кот



Как животные видят мир / Иллюстрация Home Advisor

Человек и золотая рыбка



Как животные видят мир / Иллюстрация Home Advisor

Человек и змея



Как животные видят мир / Иллюстрация Home Advisor

Человек и паук



Как животные видят мир / Иллюстрация Home Advisor

Человек и попугай



Как животные видят мир / Иллюстрация Home Advisor

Человек и хамелеон



Как животные видят мир / Иллюстрация Home Advisor

Кроме того, чтобы сравнить картинки было еще легче, авторы проекта создали визуализацию того, как люди и разные животные видят, когда смотрят в одну и ту же точку.

Что видит человек



Как люди видят мир / Иллюстрация Home Advisor

Что видит собака



Как животные видят мир / Иллюстрация Home Advisor

Что видит кот



Как животные видят мир / Иллюстрация Home Advisor

Что видит золотая рыбка



Как животные видят мир / Иллюстрация Home Advisor

Что видит змея



Как животные видят мир / Иллюстрация Home Advisor

Что видит паук



Как животные видят мир / Иллюстрация Home Advisor

Что видит попугай



Как животные видят мир / Иллюстрация Home Advisor

Что видит хамелеон



Как животные видят мир / Иллюстрация Home Advisor