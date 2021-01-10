Як спантеличити кота: чоловік купив дуже реалістичні шкарпетки та шокував улюбленця – фото
Коти – доволі стримані тварини, які часто байдуже ставляться до дивних людських вчинків. Але, іноді господарі роблять щось таке, що може привести в шок навіть найспокійнішого котика.
18-річна Худа Маджед поділилася у своєму акаунті в Twitter кумедними фотографіями, пише видання The Mirror. На них зображений її кіт Омей і тато, який стоїть у шкарпетках з реалістичним зображенням котячих лап.
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Судячи з виразу обличчя домашнього улюбленця, він був спантеличений витівкою чоловіка, і не до кінця зрозумів, що відбувається. Здається, що він подумав, ніби його господар почав перетворюватися на гігантського кота.
Шокований кіт / Фото Jam Press
Худа розповіла, що її батько почав робити дивні та смішні покупки під час першого локдауну. І особливо йому подобаються речі на котячу тематику, адже він дуже любить цих тварин.
Реалістичні шкарпетки із зображенням котячих лапок / Фото Jam Press
Фотографії швидко стали вірусними та поширилися мережею. Під дописом назбиралося понад 400 тисяч вподобань і більше, ніж 90 тисяч ретвітів.
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