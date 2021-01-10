Как озадачить кота: мужчина купил очень реалистичные носки и шокировал любимца – фото
Коты – довольно сдержанные животные, которые часто безразлично относятся к странным человеческим поступкам. Но, иногда хозяева делают что-то такое, что может привести в шок даже самого спокойного котика.
18-летняя Худа Маджед поделилась в своем аккаунте в Twitter забавными фотографиями, пишет издание The Mirror. На них изображен ее кот Омей и папа, который стоит в носках с реалистичным изображением кошачьих лап.
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Судя по выражению лица домашнего любимца, он был озадачен выходкой мужчины, и не до конца понял, что происходит. Кажется, он подумал, что его хозяин начал превращаться в гигантского кота.
Шокированный кот/ Фото Jam Press
Худа рассказала, что ее отец начал делать странные и смешные покупки во время первого локдауна. И особенно ему нравятся вещи на кошачью тематику, ведь он очень любит этих животных.
Реалистичные носки с изображением кошачьих лапок / Фото Jam Press
Фотографии быстро стали вирусными и распространились сетью. Под постом собралось более 400 тысяч лайков и 90 тысяч ретвитов.
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