Як розіграти друзів на 1 квітня: велика добірка кумедних та оригінальних ідей

15:04

Мабуть, кожного з нас у День сміху намагалися розіграти з фразами "У тебе шнурівки розв'язалися" чи "У тебе спина біла". Вони мали право на існування багато років тому, але сьогодні вони втратили свою актуальність. Ми пропонуємо величезну кількість ідей для першоквітневих розіграшів у добірці найцікавіших пранків.