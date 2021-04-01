Как разыграть друзей на 1 апреля: большая подборка забавных и оригинальных идей
Пожалуй, каждого из нас в День смеха пытались разыграть с фразами "У тебя шнурки развязались" или "У тебя спина белая". Они имели право на существование много лет назад, но сегодня они потеряли свою актуальность. Мы предлагаем огромное количество идей для первоапрельских розыгрышей в подборке самых интересных пранков.
Источник:Boredpanda
Авторы этих фото отнеслись к розыгрышам с максимальной креативностью и ответственностью. Надеемся, что в этой подборке вы найдете вдохновение для самых лучших розыгрышей и шуток. Развлекайтесь!
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Усі фото з ресурсу Bored Panda
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