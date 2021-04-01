Пожалуй, каждого из нас в День смеха пытались разыграть с фразами "У тебя шнурки развязались" или "У тебя спина белая". Они имели право на существование много лет назад, но сегодня они потеряли свою актуальность. Мы предлагаем огромное количество идей для первоапрельских розыгрышей в подборке самых интересных пранков.