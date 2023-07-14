І щоб ваші вихідні не були з розряду "нічого особливого", і не перетворилися на дні лежання на дивані чи хатніх обов'язків, 24 Канал пропонує провести їх цікаво і незабутньо.

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Ви готові? Почнімо! Перше і головне правило файних вихідних – забудьте про роботу. Намагайтеся максимально переключитися від робочих завдань та відпочити. Вихідні як і життя – надто короткі, щоб витрачати їх на марудні та нецікаві справи. Якщо ж без прибирання ніяк, то поділіть обов'язки всередині родини та зробіть все зранку у суботу, щоб потім всі інші дні були вільними.

Чим зайнятися на вихідних

Зробіть щось таке, чого не робили раніше, але хотіли давно зробити (це може бути що завгодно – від роуп-джампінгу до насолоди ванною з піною та ароматичними маслами). Покататися на роликах, лижах чи скейті, постріляти в тирі чи пограти у пейнтбол. Екстремальність – гарантія незабутності та появи гормонів радості та адреналіну у рутинне життя.



На вихідних можна покататися на роликах / Фото Pinterest

Влаштувати свято для своєї внутрішньої дитини. Ви давно не були у парку розваг чи цирку? Дозвольте собі побути дитиною і від душі повеселитися. Змініть локацію (інше місто = інше життя). Вражень буде більше, якщо поїздка буде спонтанною. В іншому місті завжди є що подивитися, і як провести час на ваш смак і розсуд. Вкладення у себе – це найцінніші вкладення. Відвідайте тренінг, вишкіл, фестиваль, семінар чи міні-курс для душі або тіла. Курси фотографа, фестиваль молекулярної кухні, боді-арт, курси бізнесу чи фізіономіки. Все що завгодно. Романтичне побачення для коханої чи коханого.



Влаштуйте побачення-сюрприз / Фото Pinterest

Театр, виставка, концерт, балет, опера та інші мистецькі штучки. Головне обрати свій вид та стиль. Відпочинок на природі. Це може бути пікнік з друзями чи коханою людиною. Спорт. Він допоможе відновити внутрішній баланс та рівновагу. Фотосесія, похід до візажиста чи перукарню. Любіть себе, бо ви того варті!



Любіть себе не лише у вихідні, але й завжди / Фото Pinterest