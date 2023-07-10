Так, у Києві одразу низка пляжів не відповідають вимогам гігієнічних нормативів якості води.

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Де неможна купатися в Києві

Результати санітарно-мікробіологічних та санітарно-хімічних досліджень показали, що неможна купатися на пляжах:

"Веселка",

"Райдуга",

"Троєщина",

"Галерний",

"Вербний",

"Пуща Водиця".

Зокрема на пляжах "Веселка", "Райдуга", "Вербний" та "Пуща Водиця" 27 червня виявили лактозопозитивні кишкові палички

Довідка. Потрапивши в органи дихання, кишкова паличка може стати причиною ЛОР-захворювань. Крім цього, існують різновиди кишкової палички, здатні викликати у людини гострі кишкові захворювання (колі-інфекції).

Яка альтернатива

На щастя, у Києві є інші міські пляжі, де можна полежати на піску, погрітися на сонечку та насолодитися літом. Однак зауважимо, що у 2023 році, як і в минулому, у столиці не відкривали пляжний сезон через безпеку. Тому пляжі доступні лише для відпочинку біля води.

Центральний пляж

Пляж "Центральний" – це чудове місце, де можна відпочивати та насолоджуватися панорамою Києва. Зокрема, з території пляжу відкривається вид на Поділ, Володимирську гірку та на Арку Свободи українського народу.

Адреса: вулиця Паркова, Труханів острів.



Центральний пляж у Києві / Фото "Українська правда"

Пляж "Венеція"

Цей пляж один з найпопулярніших серед киян. Він розташований на території "Гідропарку", праворуч від Венеціанського мосту, який необхідно перейти або переїхати. Він ідеально підходить для відпочинку для родини з дітьми або компанії друзів. Поверхня пляжу "Венеція" пісочна, але можна знайти ділянки на траві.

Адреса: станція метро "Гідропарк", Долобецький острів, протока Венеціанська.



Пляж "Венеція" у Києві / Фото Kyivmaps

Пляж біля озера Тельбін

Зона відпочинку розташована на березі озера Тельбін. Пляж озера надзвичайно популярний, адже у воді встановлені підводні аератори. Це системи, які допомагають збагачувати воду киснем, моніторити стан води та навіть змінювати температуру у ньому.

Адреса: Дніпровський район, житловий масив Березняки.



Пляж біля озера Тельбін у Києві / Фото Kyivmaps

Пляж "Молодіжний"

Пляж з неймовірним краєвидом на правий берег Києва, Лавру, "Батьківщину-Мати", міст "Метро" та Північний міст. Також у вечірні години можна насолодитися довгим заходом сонця – на романтичне побачення можна приходити саме сюди.

Адреса: Дніпровський район, острів Долобецький, Десенка (Чорторий).



Пляж "Молодіжний" у Києві / Фото Kyivmaps