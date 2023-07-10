Так, у Києві одразу низка пляжів не відповідають вимогам гігієнічних нормативів якості води.
Дивіться також Найінстаграмніша локація вже зачекалася: на Київщині запрацював єдиний в Україні лавандовий парк
Де неможна купатися в Києві
Результати санітарно-мікробіологічних та санітарно-хімічних досліджень показали, що неможна купатися на пляжах:
- "Веселка",
- "Райдуга",
- "Троєщина",
- "Галерний",
- "Вербний",
- "Пуща Водиця".
Зокрема на пляжах "Веселка", "Райдуга", "Вербний" та "Пуща Водиця" 27 червня виявили лактозопозитивні кишкові палички
Яка альтернатива
На щастя, у Києві є інші міські пляжі, де можна полежати на піску, погрітися на сонечку та насолодитися літом. Однак зауважимо, що у 2023 році, як і в минулому, у столиці не відкривали пляжний сезон через безпеку. Тому пляжі доступні лише для відпочинку біля води.
Центральний пляж
Пляж "Центральний" – це чудове місце, де можна відпочивати та насолоджуватися панорамою Києва. Зокрема, з території пляжу відкривається вид на Поділ, Володимирську гірку та на Арку Свободи українського народу.
Адреса: вулиця Паркова, Труханів острів.
Центральний пляж у Києві / Фото "Українська правда"
Пляж "Венеція"
Цей пляж один з найпопулярніших серед киян. Він розташований на території "Гідропарку", праворуч від Венеціанського мосту, який необхідно перейти або переїхати. Він ідеально підходить для відпочинку для родини з дітьми або компанії друзів. Поверхня пляжу "Венеція" пісочна, але можна знайти ділянки на траві.
Адреса: станція метро "Гідропарк", Долобецький острів, протока Венеціанська.
Пляж "Венеція" у Києві / Фото Kyivmaps
Пляж біля озера Тельбін
Зона відпочинку розташована на березі озера Тельбін. Пляж озера надзвичайно популярний, адже у воді встановлені підводні аератори. Це системи, які допомагають збагачувати воду киснем, моніторити стан води та навіть змінювати температуру у ньому.
Адреса: Дніпровський район, житловий масив Березняки.
Пляж біля озера Тельбін у Києві / Фото Kyivmaps
Пляж "Молодіжний"
Пляж з неймовірним краєвидом на правий берег Києва, Лавру, "Батьківщину-Мати", міст "Метро" та Північний міст. Також у вечірні години можна насолодитися довгим заходом сонця – на романтичне побачення можна приходити саме сюди.
Адреса: Дніпровський район, острів Долобецький, Десенка (Чорторий).
Пляж "Молодіжний" у Києві / Фото Kyivmaps