Так, в Киеве сразу несколько пляжей не отвечают требованиям гигиенических нормативов качества воды.

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Где нельзя купаться в Киеве

Результаты санитарно-микробиологических и санитарно-химических исследований показали, что нельзя купаться на пляжах:

"Радуга",

"Радуга",

"Троещина",

"Галерный",

"Вербный",

"Пущая Водица".

В частности, на пляжах "Радуга", "Радуга", "Вербный" и "Пущая Водица" 27 июня обнаружили лактозопозитивные кишечные палочки.

Справка. Попав в органы дыхания, кишечная палочка может стать причиной ЛОР-заболеваний. Кроме этого, существуют разновидности кишечной палочки, способные вызывать у человека острые кишечные заболевания (коли-инфекции).

Какая альтернатива

К счастью, в Киеве есть другие городские пляжи, где можно полежать на песке, погреться на солнышке и насладиться летом. Однако заметим, что в 2023 году, как и в прошлом, в столице не открывали пляжный сезон из-за безопасности. Поэтому пляжи доступны только для отдыха у воды.

Центральный пляж

Пляж "Центральный" – прекрасное место, где можно отдыхать и наслаждаться панорамой Киева. В частности, с территории пляжа открывается вид на Подол, Владимирскую горку и Арку Свободы украинского народа.

Адрес: улица Парковая, Труханов остров.



Центральный пляж в Киеве / Фото "Украинская правда"

Пляж "Венеция"

Этот пляж – один из самых популярных среди киевлян. Он расположен на территории "Гидропарка", справа от Венецианского моста, который нужно перейти или переехать. Он идеально подходит для отдыха для семьи с детьми или компании друзей. Поверхность пляжа "Венеция" песочная, но можно найти участки на траве.

Адрес: станция метро "Гидропарк", Долобецкий остров, пролив Венецианский.



Пляж "Венеция" в Киеве / Фото Kyivmaps

Пляж у озера Тельбин

Зона отдыха расположена на берегу озера Тельбин. Пляж озера очень популярен, ведь в воде установлены подводные аэраторы. Это системы, которые помогают обогащать воду кислородом, мониторить состояние воды и изменять температуру в нем.

Адрес: Днепровский район, жилой массив Березняки.



Пляж у озера Тельбин в Киеве / Фото Kyivmaps

Пляж "Молодежный"

Пляж с невероятным видом на правый берег Киева, Лавру, "Родину-Мать", мост "Метро" и Северный мост. Также в вечерние часы можно насладиться длинным закатом – на романтическое свидание можно приходить именно сюда.

Адрес: Днепровский район, остров Долобецкий, Десенко (Черторый).



Пляж "Молодежный" в Киеве / Фото Kyivmaps