Як провести вихідні серед краси та квітів, подалі від міської метушні – розповідаємо у матеріалі 24 Каналу.

Дивіться також Літня відпустка в Україні 2023: де знайти аналоги морському відпочинку

На жаль, українці живуть у надзвичайно важчий час: війна, наслідки пандемії, негативний інформаційний шум плюс повсякденні турботи. Все це викликає стрес і постійну напругу. Тому людям дуже важливо відпочивати та емоційно перезавантажуватися, щоб мати сили і далі працювати, донатити, підтримувати армію та давати відсіч ворогу.

І якнайкраще трохи переключитися допоможе парк "Порадів" – простір, створений, щоб дарувати спокій та відновлення енергії за допомогою цілющих властивостей лаванди, – який відкрився у липні. Усього за день там можна зняти стрес та відновитися.

Затяті користувачі інстаграму будуть в захвилинаті, адже у парку є мільйон і одна локацій для фантастичних літніх фото.

Не лише фотосесії, але й цілковитий релакс

У "Порадів" гостям пропонуватимуть різноманітні релакс-активності для відпочинку душею та тілом:

концерти та стендапи,

йогу,

флай-йогу,

медитації,

цвяхостояння,

арттерапію,

крафтові майстер-класи,

боксінг-терапію та багато іншого.

І все це посеред неймовірного лавандового ландшафту.



Лавандове поле / Фото Elle

На території також працюватиме кафе з лавандовим меню та крамничка з продукцією власного виробництва.

Графік роботи та ціни

Парк працюватиме з 1 по 31 липня щодня з 9:00 до 21:00. Вартість вхідного квитка у будні дні – 200 гривень, у вихідні – 350 гривень. Військовим, учасникам бойових дій та дітям до 16 років вхід безкоштовний.

заняття йогою, флай-йогою, цвяхостояння або медитації – 150 гривень. У вартість входять килимки та гамаки, а от форму та рушник – треба взяти з собою;

drink&draw у лаванді – 550 гривень. У вартість входять усі необхідні матеріали та лавандовий напій

експрес-фотосесія серед лаванди 30 хвилин – 500 гривень;

"заземлення”: висадка іменної липи – 1200 гривень. У вартість входять саме дерево, висадка, іменна табличка біля дерева, фотографія в рамці на згадку.

Парк розташований у селі Порадівка, за 38 кілометрів від Києва по Одеській трасі.

Лавандові поля на Київщині / Фото "Порадів"