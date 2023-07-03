Про те, що таке роуп-джампінг, хто перший наважився стрибнути у безодню та які головні правила безпеки у цьому виді спорту – читайте у матеріалі 24 Каналу.

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Що таке роуп-джампінг та чи безпечний він

Роуп-джампінг вважається найбезпечнішим видом стрибків з великої висоти. На людину, яка наважилася стрибнути у прірву, надягають у спеціальне спорядження. Завдяки великій кількості кріплень і використанню додаткових тросів, навантаження під час стрибка рівномірно розподіляється по всім страхувальним тросам, запобігаючи зриву і збільшуючи безпеку.

Люди, які вперше наважилися на стрибок, говорять, що найважче – це подолати страх. Емоції накривають вас ще задовго до стрибка, багато хто – "прощається з життям", хоча це абсолютно безпідставно, адже такий вид спорт є повністю безпечним.

Найважче подолати саме психологічні бар'єри. Мозок відмовляється слухати здоровий глузд, коли ви стоїте над прірвою і маєте зробити крок у безодню. Але якщо наважитеся – вас захлиснуть неймовірні відчуття.

Довідка! Крім роуп-джампінг, існує також банджі-джампінг. Однак просимо не плутати ці поняття. У першому випадку після вільного падіння людина без ривків виходить у маятник і розгойдується як на тарзанці. Для хорошої амортизації використовують спеціальне альпіністське спорядження, система обов'язково дублюється: якщо раптом перша не спрацює, людину зупинить друга.



Натомість для банджі-стрибків використовують еластичні канати, тому людина якийсь час теліпається на них вгору-вниз.



Роуп-джампінг безпечний / Фото Kava

Хто вигадав стрибати з висоти

Роуп-джампінг вигадав альпініст Ден Осман. Під час одного зі сходжень, не втримавшись, він відірвався від скелі і розпочав політ вниз. Його вдалося врятувати завдяки страховці, яка зупинила його падіння на певній висоті.

Поки він кілька хвилин розгойдувався над прірвою, в Османа виникла ідея стрибати зі скель, використовуючи альпіністську мотузку, щоб подолати страх або просто для розваги. Це пізніше перетворилося в окремий вид спорту.



Альпіністське спорядження захищає людину, яка наважилася стрибнути / Фото Unsplash

За іншими джерелами, першими, хто відчував "смак" адреналіну у подібний незвичний спосіб, були аборигени острова Пентакос. Вони прив'язували ліани до своїх ніг і стрибали з тридцятиметрової висоти, що стало ритуалом посвяти в чоловіки.

Де в Україні можна зайнятися роуп-джампінгом

Наша країна також не залишається осторонь цього виду спорту. Багато роуп-джамперів приїжджають з усього світу, щоб спробувати свої сили у Карпатах. Однак, якщо немає можливості стрибнути зі скель – не засмучуйтеся, місця для стрибків можна знайти безліч. Часто стрибки здійснюються з телевеж, висоток, мостів та багатоповерхівок.

Кращі місця для джампінгу в Україні:

Пішохідний міст на Подолі в Києві (26 метрів);

Труба висотою 125 метрів у Дніпрі (висота 75 або 35 метрів);

"Арена Львів" у Львові (висота 34 метри).



Роуп-джампінг на "Арені Львів" / Фото Kava

Як підготуватися до стрибка та що потрібно знати

Аби долучитися до занять таким неординарним видом спорту особливих навиків та знань не потрібно. Інструктори розкажуть вам всі деталі перед "польотом". Обмежень у роуп-джампінгу майже не існує, єдине – ви маєте бути повнолітнім і важити менш як 140 кілограмів, адже спорядження розраховане на певну вагу. А ще, ясна річ, не бажано займатися роуп-джампінгом:

вагітним;

особам, які страждають на серцево-судинні захворювання;

людям, які нещодавно перенесли будь-яку операцію.

Говорячи про людей, для яких це не просто розвага, але своєрідний спосіб життя і серйозний вид спорту, слід сказати, що вони, як ніхто інший, знають, що потрібно до таких стрибків відноситися дуже відповідально та зважено.

Підсумовуючи, варто сказати, що роуп-джампінг – це не просто спорт, це екстремальне пригода, що дарує незабутні відчуття. Спортсмени, що займаються роуп-джампінгом, відчувають суміш страху, адреналіну та ейфорії, коли вони стоять на краю прірви або мосту перед стрибком.

Сам момент падіння і відчуття вільного падіння є неперевершеним досвідом, який дарує незабутні емоції. Якщо ви хочете полоскотати собі нерви та виплеснути всі негативні емоції – роуп-джампінг для вас!