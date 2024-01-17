Попри таке незвичне розташування, він має цілком позитивну назву – Lucky (Щасливчик).

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Що відомо про незвичний ресторан

Заклад розташований в одному з п'яти найбільших міст Індії – Ахмедабаді. Заклад побудований просто на місці поховання та демонструє могили всередині та між столами і стільцями.

Власник Крішнан Кутті заявив, що спочатку не знав, що це цвинтар. Бізнесмен ухвалив дивне рішення, усвідомивши, що він може отримати з цього зиск, тому не відмовився від своїх планів. Замість того, щоб заховати могили, він просто збудував навколо них ресторан.



Як вигляд має ресторан з могилами / The New Lucky Restaurant/TripAdvisor



Могили у ресторані / Фото The New Lucky Restaurant/TripAdvisor

Водночас власник вжив запобіжних заходів, аби відвідувачі не торкалися могил. Зокрема він звів навколо них сталеві конструкції. Крім того, до могил ставляться з повагою: щоранку їх прибирають і прикрашають свіжими квітами.

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